Una sessió del Parlament. Foto: Europa Press

El Ple del Parlament votarà si reprova el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, per prometre una nova residència a Santa Coloma de Gramenet en un acte electoral amb el candidat d'ERC a l'alcaldia, Gabriel Rufián.

El ple comença aquest dimecres 19, mentre que la reprovació es votarà el dijous 20: l'han demanat tant PSC i Junts per Catalunya en dues mocions en què retreuen a Campuzano haver vinculat la construcció d'aquesta residència a què ERC guanyi a Santa Coloma, on governen els socialistes. De fet, la moció del PSC també demana al Govern realitzar les modificacions de crèdit necessàries als Pressupostos del 2023 per construir aquesta residència a Santa Coloma i garantir-ne la gestió.

La sessió estarà marcada per la decisió de la Mesa del Parlament, presa la tarda de dimarts passat 18, d'avalar un sistema de "vot telemàtic transitori" per al diputat de Junts Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi tornat a anul·lar la seva delegació de vot a instàncies del PSC.

El PSC i Units per Avançar ja han avançat que aquest dimecres al matí demanaran a la Mesa reconsiderar aquesta decisió, que veu un "intent maldestre" de desatendre el Tribunal Constitucional a través d'una decisió ad hoc sobre Puig, exconseller del Govern de Carles Puigdemont el 2017 i que viu a Bèlgica des de llavors.

Es tracta d'una via no prevista explícitament al Reglament que ha proposat ERC i han donat suport a Junts i CUP per garantir el dret de vot de Puig, i que recupera el vot telemàtic que ja es va avalar durant la pandèmia per a tots els diputats.

Puig haurà de traslladar a la Mesa les "circumstàncies excepcionals" per les quals demana emetre el vot telemàticament i indicar a la Mesa el sentit abans del debat.

ACORD DE CLAREDAT

El ple del Parlament arrencarà amb la sessió de control el Govern i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'enfrontarà a les preguntes de l'oposició després de presentar la setmana passada el full de ruta per a un acord de claredat.

L'oposició ha criticat la proposta d'acord de claredat d'Aragonès, que busca asseure les bases per a un referèndum pactat a través d'una taula de partits i debats ciutadans i amb entitats després de les eleccions municipals, pilotats per un consell acadèmic.

De fet, aquest dimecres 19 a la tarda Aragonès presideix la primera reunió del consell acadèmic de l'acord de claredat, la missió del qual és, en una primera fase, plantejar "vies de solució democràtica" sobre el conflicte polític que després se sotmetran a debat.

La sequera és un altre dels temes que previsiblement sorgirà a la sessió de control, després de la cimera fallida entre partits i Govern per acordar mesures davant la situació d'excepcionalitat per escassetat de pluges i l'expedient de la Comissió Europea a Catalunya per no presentar el pla de conques internes 2022-2027.