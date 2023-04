El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, a una foto d'arxiu. - David Zorrakino - Europa Press

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano , ha anunciat que el Govern està elaborant en un nou pla de barris orientat a donar resposta de manera transversal a les necessitats de les zones "de més complexitat social", com el Baix Besòs (Barcelona).

"Esperem compartir-ho en les properes setmanes al Parlament i amb els grups", ha dit aquest dimecres després d'una interpel·lació dels comuns sobre el Baix Besòs (Barcelona).

Des dels comuns, Jéssica González ha instat Campuzano a abordar problemàtiques del Baix Besòs millorant les polítiques socials, l'atenció a la gent gran i l'accés a la renda bàsica garantida.

D'altra banda, el conseller ha elogiat l'estratègia de la Generalitat per demolir l'edifici Venus del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i reallotjar tots els veïns, un compromís pendent des de fa més de 23 anys.

"És de les primeres vegades que la Generalitat participarà en copropietat" dels nous habitatges i que assumirà la despesa de l'IVA de la compravenda, ha detallat.

A més, la Generalitat garantirà que per cada metre quadrat dels seus pisos actuals els veïns en rebin un altre als nous habitatges, en una operació que es realitza "en plena cooperació" amb l'Ajuntament de Sant Adrià.

SINHOGARISME



Segons ha explicat, per al període 2022-2025, el contracte programa del Baix Besòs preveu una inversió de 65 milions d'euros, que a Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac inclou inversions per fer front al 'sensellarisme'.

Campuzano ha sostingut que l'estratègia del 'sensellarisme' s'està desplegant al Besòs , i que la Conselleria està "molt pendent" del tràmit parlamentari al Parlament sobre la proposició de llei de 'sensellarisme'.

Sobre la renda garantida, Campuzano ha replicat que calen canvis en el disseny per compatibilitzar-lo amb els ingressos per feina, i ha dit que ultimen un "acord amb els sindicats" per traslladar-lo properament al Parlament a través d'una reforma de la llei.

PREVISIÓ



Sobre la polèmica per la promesa d'una residència a Santa Coloma amb el candidat a l'alcaldia d'ERC, Gabriel Rufián, Campuzano ha subratllat que compareixerà la setmana que ve a la comissió de Drets socials per "clarificar" la situació sobre places públiques disponibles.

Segons ha explicat, també presentarà la planificació de places a residències a curt termini per reduir "a la meitat" la llista d'espera --a la tardor, presentarà la planificació a mitjà termini--.