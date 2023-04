Santjaume, durant la seva intervenció. Foto: Europa Press

El president del consell d'acadèmics de l'acord de claredat, Marc Santjaume, ha assegurat que les respostes a les 5 preguntes que els ha plantejat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre les característiques que hauria de tenir un referèndum sobre el conflicte polític català” volen obrir vies, volen ser innovadores”.

En roda de premsa després de la primera reunió del consell acadèmic, Santjaume ha assegurat que no partiran "d'una predefinició del terreny de joc" a les respostes, en ser preguntat per si tindran en compte el marc constitucional, i ha afegit que formularan respostes des de el màxim pluralisme.

De la mateixa manera, ha concretat que es proposen contestar les cinc qüestions "en un termini breu de temps, de manera rigorosa" i també des d'una certa discreció, i ha subratllat que volen que el resultat s'entengui, sigui transferible a la ciutadania, i tingui profunditat i rigor.

"Som acadèmics amb diverses perspectives sobre el conflicte", i ha destacat que tenen un esperit constructiu i voluntat de definir respostes que siguin tan inclusives com sigui possible i que puguin comptar amb la màxima legitimitat i suport de la societat, en les seves paraules.

DEFINIR LES REGLES DEL JOC

El portaveu dels experts ha sostingut que les respostes definiran unes "regles del joc que tinguin en compte totes les parts", i hauran de ser legitimes, transitables i definibles des del punt de vista de les institucions.

Ha especificat que a l'informe que elaboraran no inclouran una resposta única a cada pregunta, sinó que definiran diversos escenaris, cosa que servirà per establir les bases per "obrir un debat ampli" sobre l'acord de claredat.

Preguntat per la manca de suport parlamentari de la proposta del Govern per a un acord de claredat, ha apuntat que el paper del consell acadèmic no és entrar a valorar el suport polític un potencial acord de claredat, ja que “s'elaborarà una vegada que el Govern hagi finalitzat aquest procés" de veure el seu informe, escoltar la ciutadania i els grups parlamentaris.

Finalment, sobre les crítiques a Astrid Barrio, Santjaume ha respost que "tothom és lliure d'opinar" sobre la composició del grup, però considera que tots els seus membres estan qualificats i mereixen poder acceptar aquesta oportunitat de contribuir al debat públic.