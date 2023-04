La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del PSOE, Pilar Alegría / @EP

La Ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría , ha defensat la reforma de la llei del sol sí que sí que s'aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats i ha retret a Unides Podem haver utilitzat la norma per obrir un debat sobre feminisme.

"No es pot confondre feminisme amb tancament", ha explicat Alegria en una entrevista a RNE en què ha assegurat que "quan una llei es posa en marxa i provoca efectes indesitjats, el que és veritablement responsable és reconèixer els errors i, el que és més important, plantejar alternatives que els solucionin".

"Hi ha qui ha volgut obrir aquí un debat sobre més feminisme o menys feminisme i jo, és clar, no sóc partidària d'anar repartint carnets de feminisme perquè el meu partit té una llarga trajectòria històrica on ha demostrat clarament que és un partit feminista", ha assegurat Alegría, que ha eludit respondre si hagués estat més fàcil negociar l'aprovació de la reforma amb Yolanda Díaz que amb la ministra d'Igualtat Irene Montero.

"S'ha parlat amb tothom, s'ha intentat arribar a un acord amb Unides Podemos en aquest cas i aquest Govern ha arribat a acords en més de 200 lleis i en una no", ha respost la dirigent socialista, per a qui, l'aprovació de la reforma al Congrés serà "un pas positiu per millorar una llei i impossibilitar que hi hagi futures rebaixes de condemnes".

Pel que fa a les crítiques per aprovar la reforma amb el suport del PP, Alegría ha recordat que la proposició de llei del PSOE tirarà endavant amb el suport d'altres partits com el PNB. "Crec que calia reformar aquesta llei i sobretot evitar aquests efectes indesitjats, s'ha parlat amb totes les forces polítiques, al Congrés hi ha moltes forces polítiques i no són blocs monolítics, i hi haurà un suport molt important dins de la Cambra ".

Ha recordat, a més, que les esmenes del PP que s'han introduït a la reforma són esmenes "molt tècniques, que no afecten gens la proposició que el PSOE va plantejar per solucionar, aquests efectes indesitjats de la llei".

Així mateix, ha assegurat no compartir el to de les crítiques de la ministra Irene Montero que va acusar el PP d'haver humiliat el PSOE amb les esmenes a la reforma de la llei. "Jo per descomptat no comparteixo aquest tipus de paraules ni aquest tipus de llenguatge, no em sento còmoda en aquests registres i en política estem per ser útils als ciutadans", ha explicat la portaveu socialista.