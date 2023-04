Irene Montero / @EP

El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma de la Llei del 'només sí és sí' impulsada pel PSOE i negociada amb el PP, que no ha comptat amb el suport d'Unidas Podemos. La iniciativa ha comptat, a més, amb el suport de PNB, PDeCAT, Coalició Canària, Fòrum Astúries i Navarra Suma, el no d'ERC, Bildu i Podem i l'abstenció de Junts. Vox, per part seva, ha decidit no votar.

La iniciativa, de caràcter orgànic, ha aconseguit així superar els 176 vots que eren necessaris per continuar amb la tramitació. Després de superar aquest pas, el text serà enviat al Senat.

Dins del Govern, els ministres que són diputats d' Unidad Podemos , Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón i la vicepresidenta Yolanda Díaz, hi han votat en contra, aquesta última de forma telemàtica, tot i que ha estat present durant el debat. Mentrestant, la ministra de Justícia, Pilar Llop, i el ministre d'Indústria, Héctor Gómez, han votat a favor, en una votació en què no ha estat Pedro Sánchez, ni tampoc al debat.

Aquest nou text, entre altres mesures, modifica la forquilla de penes per a l'agressió sexual amb violència i intimidació de manera que aquest delicte elevi el seu càstig fins a dos anys de presó, respecte al text de la norma del sí és sí, impulsada per el Ministeri d'Igualtat i actualment en vigor.

Per fer-ho, modifica l'article 179 del Codi Penal . Si a la Llei del 'només sí que és sí' es recull una pena de quatre a dotze anys per a les agressions amb penetració (violació), la nova redacció aprovada afegeix que en el cas que aquesta violació inclogui violència i intimidació aquesta forquilla de penes sigui de 6 a 12 anys.

Al debat d'aquesta reforma hi han estat presents la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que s'ha dirigit a la Cambra des de la tribuna després de la intervenció de tots els grups, la seva homòloga de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra i la titular de Justícia, Pilar Llop.

Part de l'equip de Montero, la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, i la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, han seguit la jornada des d'una de les sales de la Cambra baixa.

Durant el mateix, els socis del Govern al Congrés han retret al PSOE la seva alineació amb el PP per tirar endavant aquesta reforma, en lloc de pactar amb la postura que han compartit la resta de formacions que solen donar suport a les polítiques de l'Executiu . Els socialistes, s'han defensat apel·lant a la feina per legislar per a "la majoria" i com un "exercici de responsabilitat".