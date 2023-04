El Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) aquest mes d'abril manté el PSOE al capdavant amb 4 punts d'avantatge sobre el PP, però la novetat és que en la seva estimació de vot inclou per primera vegada la plataforma Sumar, impulsada per vicepresidenta Yolanda Díaz, que apareix com a quarta força política del país, darrere de Vox i 4 punts per davant de Podemos.

En concret, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot a l'abril del 30,4%, seguit del PP amb el 26,1%, i ja darrere apareixen Vox amb un 11,1%, Sumar amb el 10,6% i Podemos amb el 6,7%. Molt lluny sembla Ciutadans amb un 2,8%.

Després de l'enquesta anterior, el partit morat ja va acusar de "manipulació" el president del CIS, el sociòleg socialista José Félix Tezanos per no computar Unides Podemos les mencions a Sumar en la intenció directa de vot, però en aquest baròmetre d'abril el centre ha anat més enllà i directament ha dividit l'estimació de vot a l'esquerra del PSOE en dues opcions: Sumar, que inclou IU, Compromís, En Comú, Més País i Equo, i per altra banda la resta d'Unidas Podemos.