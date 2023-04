La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, durant la presentació del llibre 'Melancolía. Metamorfosi d'una il·lusió política”. - Isabel Infantes - Europa Press

La plataforma Sumar , liderada per la vicepresidenta Yolanda Díaz , aconseguiria el suport d'un 36% de l'electorat de Podem i Esquerra Unida si les eleccions fossin demà, però també captaria gairebé un 8% dels votants del PSOE i un 10% dels electors del BNG.

Així es desprèn dels resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , corresponent al mes d'abril, creuats amb el record de vot de les persones entrevistades, a les quals se li demana que confessin a quina papereta van agafar a les últimes generals .

Segons aquestes dades, el 36,1% dels que van dir haver votat Podem i IU el 2019 té decidit votar Sumar, davant d'un 33,7% que es torna a decantar per Unides Podem.

Entre els votants d'En Comú Podem són més els que es mantenen fidels (46,5%) que els que es passen a Sumar (27,6%) i el contrari passa entre els que van recolzar la confluència gallega de Podem, que només reté al 29,5% i veu com gairebé la meitat del seu electorat vira la plataforma de Díaz. En qualsevol cas, les fugues més grans cap a Sumar surten de votants de Compromís (60,95%) i Més País (59,4%) formacions que van assistir al llançament de la plataforma.

Però Sumar també pesca vots en altres caladors, com el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) , el 10,2% dels votants dels quals ja avança el seu suport a Díaz. A més, hi ha un 7,8% de votants del PSOE que anuncia que optarà per Sumar, igual que un 7,2% dels d'EH Bildu, un 5% dels d'ERC i fins a un 0,8% dels de Ciutadans . També estan en aquesta tessitura un 5,7% de nous votants i un 3,6% dels que es van abstenir el 2019.

HOMES I DONES D'ENTRE 25 I 54 ANYS



Per franges d'edat, Yolanda Díaz concentra un suport entre el 9,6% i el 10,5% entre les persones de 25 a 54 anys; es queda entre el 8,9 i el 8,5% entre les de 55 a 74, baixa al 6,1% entre les de 18 i 24 i al 2,3% entre les més grans de 75. Per gèneres, no hi ha diferències , una dada que contrasta, per exemple, amb els votants pensen recolzar el PSOE (19,7% d'homes davant del 24,5%) de dones o Unides Podemos (5,8% d'electorat masculí davant del 4,5%, femení).

Al baròmetre del CIS d'abril Yolanda Díaz torna a ser la líder més ben valorada, en un rànquing en què el centre que presideix José Félix Tezanos no pregunta per cap dirigent d'Unidas Podemos. Però aquesta enquesta inclou també valoració de la resta dels membres del Govern i aquí els votants d'Unidas Podemos puntuen millor Díaz que Belarra i Montero.

En concret, els que confessen haver votat Podem i IU el 2019 atorguen a Díaz una nota de 7,5, mentre que a la líder del partit morat li donen un 6,10 ia la ministra d'Igualtat un 6,21. També supera totes dues quan la puntuen els votants d'En Comú Podem (6,7 per a Díaz, 6,28 per a Montero i 6,2 per a Belarra) i de la confluència gallega (7,57 per a Díaz, 6,22 per a Montero i 5,84 per a Belarra).

Els votants socialistes donen a Díaz un 6,2 de mitjana i el CIS també dóna la dada que entre l'electorat del PSOE hi ha un 14,5% que vol la vicepresidenta a Moncloa. Al d'UP, la Díaz és la favorita per al 49,3%, davant del 20,1% que prefereix Pedro Sánchez de president.