La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé durant una sessió plenària al Congrés dels Diputats, el 20 d'abril del 2023 @ep

Al PSOE hi ha malestar amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, després de la seva intervenció aquest dijous al Congrés, el dia que es votava la reforma de la llei de només sí que sí, que va tirar endavant amb els vots de PSOE i PP i amb Unides Podem en contra.

El retret que fan a la ministra des de les files socialistes, segons han traslladat fonts del partit, és que llanci un missatge d'"involució", és a dir que la reforma de la llei impulsada pel PSOE i aprovada gràcies al suport dels populars ' provoca un retrocés en la protecció de les dones.

Aquest dijous al matí, Montero va pujar a la tribuna per tancar el debat d'aquesta llei, impulsada des del seu ministeri, i va afirmar que era "el dia més difícil" que ha viscut al Parlament com a ministra. A més, va retreure al PSOE que no acceptés des del desembre cap de les propostes de reforma que va plantejar el seu departament.

A més ha assenyalat que els socialistes només han fet una proposta en cinc mesos i aquesta ha estat per "tornar a l'esquema penal anterior" que segons la seva opinió basa la credibilitat de la víctima "a les ferides" i aprofundeix en la "impunitat" existent entre els agressors.

I mentre la ministra d'Igualtat carregava contra la reforma socialista, la titular de Justícia i promotora de la iniciativa, Pilar Llop , estava en silenci al banc blau.

RESTEN IMPORTÀNCIA A VOTAR AMB EL PP



Les fonts consultades entenen que Montero intervingués al Congrés, ja que es tracta de la seva llei estrella ia més creuen que no s'ha d'amagar, segons apunten. Tot i això li retreuen que digués que la reforma produeix una involució, un missatge "duríssim" per al PSOE segons apunten.

Queden importància, no obstant, que els 'morats' els retreguin que han tirat endavant aquesta reforma amb el PP. Des del PSOE consideren que han fet el correcte en corregir els "efectes indesitjats" de la llei i per tant no els fa mal aquest retret.

En aquest sentit, tant a Ferraz com a Moncloa estan sostenint que el cost que els ha generat aquesta llei, per les reduccions de penes i excarceracions de condemnats per delictes sexuals, ja està 'amortitzat' perquè la ciutadania ha entès que han fet el que devien en corregir la llei. En aquest sentit, apunten que la votació d'aquest dijous tanca un cicle.

MONTER, DOLIDA I AFECTADA



Afirmen a més que han vist la ministra d'Igualtat dolguda i afectada en l'aspecte personal perquè aquest dijous es culminava la reforma de la seva llei estrella, encara que no pensen que la seva imatge hagi patit un deteriorament addicional, sinó que queda en la mateixa posició que feia dos mesos.

En tot cas, al PSOE interpreten que des d'Unidas Podemos seguiran amb un discurs similar per distingir-se de la resta de formacions per la proximitat de les eleccions, no obstant allunyen la possibilitat que es produeixi una ruptura al Govern.

En aquest sentit, veuen Podem tractant de diferenciar-se, però no exacerbant les diferències ia més esperen que després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28M baixin el to. Pensen, a més, que després de l'estiu, quan s'acosti la campanya de les eleccions generals, tornaran a exagerar les diferències amb el PSOE.

IOLANDA DÍAZ APLAUDEIX A MONTER



Respecte a la posició de Yolanda Díaz , que aquest dijous ha votat contra la reforma del PSOE, igual que tot el seu grup parlamentari i ha aplaudit la ministra Montero després de la seva intervenció, al PSOE consideren que no podia faltar al debat i que la seva presència, més que per manifestar el suport a Montero és per no generar la imatge de distància entre totes dues.

Tot i que al PSOE existeix aquest malestar cap a Montero, en públic han centrat els seus missatges contra el PP, a qui han acusat de voler treure rèdit de la reforma "passejant una moció" sobre aquest tema per ajuntaments i parlaments i posant en marxa " campanyes morboses", segons ha assenyalat la diputada secretària d'Igualtat del PSOE, Andrea Fernández, durant la seva intervenció a la tribuna.

En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , un cop finalitzada la votació, que ha titllat d'"escenografia barata" l'aplaudiment de la bancada del PP després d'aprovar la reforma.