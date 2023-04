El president va visitar Doñana el 20 d?abril. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha demanat a la Junta d'Andalusia que "rectifiqui" i "torni a la legalitat europea" per evitar un "cost inassumible" al Parc Nacional de Doñana de la mà de la proposició de llei que el PP i Vox tramiten actualment al Parlament andalús per a l'ampliació de zones regables a l'entorn d'aquest "tresor" natural, que podria arribar a un "punt de no retorn" si s'aplica.



El cap de l'Executiu va visitar, dijous passat 20, la zona propera a la ICTS Reserva Biològica de Doñana acompanyat pel delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, enmig de la polèmica per la tramitació d'aquesta proposició de llei que recolza el Govern andalús que presideix Juanma Moreno.

Sánchez va al·ludir, en la seva intervenció, a la carta que el comissari europeu de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, ha signat en resposta a una pregunta parlamentària registrada pels eurodiputats socialistes César Luena i Javi López, en què trasllada que la Comissió Europea utilitzarà " tots els mitjans al seu abast" per garantir que Espanya compleixi "efectivament i sense demora" la sentència del Tribunal de Justícia de la UE que exigeix la protecció de l'aiguamoll si el Parlament andalús aprova aquesta llei de regadius a Doñana en els termes anunciats.

Sobre això, el president del Govern ha remarcat que la Comissió Europea és la "institució principal encarregada de vetllar per la protecció del nostre medi ambient, de la biodiversitat del nostre patrimoni natural", i aquest dijous "hem conegut de nou un posicionament rotund, contundent" d'aquest organisme en què "deixa les coses rotundament clares".

INSTA A RECTIFICAR

Per això, segons Sánchez, la Comissió Europea ha vingut a traslladar que "la proposició de llei que s'està tramitant pel PP i Vox al Parlament andalús contravé la legislació europea", per la qual cosa ha realitzat "una crida a la reflexió" i rectificació” per part de la Junta, a “abandonar postures supèrbies ia tornar al camí de la legalitat europea i del respecte al medi ambient i la conscienciació que, dia sí i dia també, la ciència ens està advertint dels efectes de l'emergència climàtica, sobretot en ecosistemes tan fràgils com el Parc Nacional de Doñana", segons ha asseverat.

El president ha començat la seva compareixença assenyalant que amb aquesta visita volia "donar testimoni" a la població espanyola de "la importància del Parc Nacional de Doñana" i de la "gravetat de la situació que està vivint, en primer lloc per l'emergència climàtica" , així com "recordar que és responsabilitat de totes les administracions públiques", i "singularment" en aquest cas de la Junta d'Andalusia per tenir les "competències principals", tenir com a "tasca fonamental" la "preservació d'aquest tresor".

Ha afegit que aquest tresor, en referència a Doñana, "transcendeix el seu valor ecològic, que ha permès que hi hagi agricultors amb una reputació que no es pot menyscabar pels errors legislatius d'una administració, o del Parlament andalús en aquest cas", i ha afegit defensat que la societat de Huelva "se sent sempre connectada amb l'àmbit" del parc de Doñana, que "sobretot i abans de res és un tresor de la biodiversitat d'Espanya, que transcendeix" el país, que "compartim amb el conjunt de la societat" europea i se situa com un dels principals tresors de la biodiversitat del món", segons ha remarcat.

En la seva intervenció, Sánchez ha convidat tothom a conèixer el parc i ha dit que "no és acceptable que l'intent d'atropellament del PP i Vox a l'assemblea d'Andalusia tingui com a resultat final una multa que haurem de pagar tots els espanyols per haver contravingut les sentències europees”.