El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal , no pensa presentar-se a les primàries que decidiran el candidat taronja a les pròximes eleccions generals i abandonarà la política quan acabi aquesta legislatura per tornar al seu lloc a l'Advocacia de l'Estat.

Edmundo Bal, que era el vicesecretari general de Ciutadans, va sorprendre el desembre passat fent un pas endavant per optar al lideratge del partit, en contra de la llavors presidenta, Inés Arrimadas, que volia una altra candidatura.

En aquest procés intern, Bal va ser derrotat per la llista oficialista impulsada per Arrimadas, que es va imposar amb un 53% dels vots pel 40% de l'advocat de l'Estat . El resultat va ser que una nova Executiva encapçalada per Patricia Guasp i Adrián Vázquez.

"DECEPCIÓ" AMB LA RENOVACIÓ

Quatre mesos després, Bal admet la seva decepció amb allò viscut en aquest procés i anuncia la seva intenció de deixar la política tan bon punt s'acabi la legislatura.

Els estatuts aprovats a l'Assemblea Extraordinària amb què es va posar fi a la refundació al gener estableixen que el proper candidat a la Presidència del Govern ha de sortir d'unes primàries que, de moment, no tenen data, encara que tot apunta que es celebraran el segon semestre d'aquest any. Tot i que al principi Bal no descartava tornar a presentar-se, amb aquest anunci de retirada de la política ja es descarta de la carrera.

Encara no hi ha candidats definits per a aquesta votació. La candidata natural és la portaveu nacional, Patricia Guasp, capdavantera del partit, però es resisteix a clarificar si es presentarà a l'elecció. Sí avança que es considera "legitimada" per continuar sent la líder de la seva formació independentment de si, com a candidata a les Balears, obté mals resultats el proper 28 de maig.

A banda de Guasp, no es coneixen candidats clars, encara que el nom de la portaveu de Ciutadans al Congrés i exlíder, Inés Arrimadas, és la primera que sol sortir a les travesses.

FITXATGE DE RIVERA

L'exlíder de Ciutadans Albert Rivera va fitxar Edmundo Bal com a independent per a les eleccions del 28 d'abril del 2019 , després de fer estat destituït pel Govern del PSOE després de dirigir l'Advocacia de l'Estat davant del procés independentista català.

Amb el temps, l'advocat de l'Estat es va afiliar a la formació taronja i després de la dimissions de Rivera i el seu equip va pujar a portaveu adjunt del grup parlamentari al Congrés. Quan es van convocar eleccions anticipades a Madrid i va renunciar Ignacio Aguado, la direcció el va designar candidat, però no va aconseguir representació a l'Assemblea.

No obstant això, com a reconeixement a la seva tasca, Bal va ser nomenat el maig del 2021 vicesecretari general del partit, un càrrec que va perdre a les primàries de gener. Encara continua com a portaveu adjunt al Congrés, encara que la direcció el va col·locar per sobre un coordinador afí a Arrimadas, el diputat Guillermo Díaz.

Tot i que Bal esgotarà la legislatura, no es descarta que hi hagi baixes al grup parlamentari abans de les eleccions generals, ja que diversos diputats ja han deixat caure la seva intenció de tornar a l'exercici de les seves activitats professionals.