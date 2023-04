El president d'ERC, Oriol Junqueras, durant la 'Festa de la República' a Barcelona @ep

El president d' ERC , Oriol Junqueras , ha assegurat aquest divendres que les declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños , sobre la proposta de l'acord de claredat són provocatives: "Estem acostumats que el PSOE faci declaracions amb voluntat provocativa".

Ho ha dit a la Fira d'Abril de Catalunya poc abans de la inauguració, en preguntar-li per les declaracions de Bolaños, que va dir aquest dijous que "el Govern d'Espanya no aposta per tornar al passat, a les fórmules que van dividir i van enfrontar els catalans, i van portar Catalunya a un bucle que va durar una dècada".

Junqueras, acompanyat del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha replicat: "Estem convençuts que hi hagi un pacte que permeti que els ciutadans votin, que sigui el conjunt de la ciutadania la que decideixi sobre el futur del nostre país. És bo per a tothom i, sobretot, per a la democràcia”.

"Lamentablement el PSOE no comparteix aquesta opinió i no sempre prioritza la causa de la democràcia, però és evident que nosaltres sí", ha afegit.

PISOS DE LA SAREB



Sobre l'anunci del Govern per mobilitzar fins a 50.000 pisos per a lloguer social, ha dit que l'Executiu proposa així que els ajuntaments "comprin pisos a la Sareb" però hauria de posar els pisos a disposició dels ajuntaments.

"Els pisos que ara són a la Sareb els hem rescatat entre tots en el rescat bancari i ja està bé de pagar una, dues i tres vegades un rescat bancari que mai ningú no ha tornat", ha lamentat el líder republicà.

FIRA D'ABRIL

Sobre la Fira d'Abril de Catalunya, Junqueras ha assegurat que des d'ERC "estan profundament orgullosos de la diversitat i la riquesa del país".

Ha afegit que és, segons ell, tot un simbolisme que se celebri aquestes festes i també a la Diada de Sant Jordi, que se celebra el diumenge 23 d'abril.