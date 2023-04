El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a Catalunya divendres que ve, dissabte i diumenge, coincidint amb el Dia de Sant Jordi. A més, dissabte es desplaçarà a Castelldefels (Barcelona), municipi que el PP aspira a recuperar amb Manu Reyes, que ja va ser alcalde entre el 2011 i el 2015, segons han avançat fonts populars.

Feijóo intercalarà la seva intensa agenda a Catalunya amb una visita a Múrcia , ja que dissabte també té previst acompanyar el president de la regió i candidat a la Presidència, Fernando López Miras, a la presentació dels candidats dels 45 municipis murcians. L'acte, fixat a les 12.00 hores, serà al pavelló Príncep d'Astúries de Múrcia.

SUPORT A MANU REIS, QUE ASPIRA A RECUPERAR L'ALCALDIA



En plena precampanya electoral per al 28 de maig, el cap de l'oposició es bolcarà aquest cap de setmana a Catalunya, una autonomia clau per a 'Gènova' als comicis de maig i on aspiren a créixer electoralment, amb la vista posada a les generals de desembre.

Feijóo es desplaça a aquesta autonomia coincidint amb dues celebracions clau per als catalans: el Dia de Sant Jordi, una jornada festiva a Catalunya en què és tradició regalar un llibre i una rosa.

Dissabte, després de recolzar els candidats del PP murcià, tornarà de nou a la província de Barcelona per donar suport al PP de Castelldefels, municipi que aspira a recuperar Manu Reyes, segons han indicat fonts populars.

Reyes, que ja va ser alcalde entre el 2011 i el 2015, té opcions d'ostentar novament el bastó de comandament de Castelldefels, que en aquest moment està en mans de la socialista María Asunción Miranda. De fet, alguns sondejos el situen a prop de la majoria absoluta als comicis del maig.