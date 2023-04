La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, aquest dissabte, a l'acte 'Ganemos Barcelona' amb Colau. | @EP

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha enviat un missatge al president del PP, Alberto Núñez Feijóo , i al candidat de Junts a alcalde de Barcelona, Xavier Trias : “S'han acabat les lleis d'austeritat, estem radicalment fartes ", i ha defensat el projecte de l'alcaldessa i candidata de Bcomú, Ada Colau.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte a l'acte 'Ganemos Barcelona' al costat de Colau que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona i al qual han assistit unes 1.600 persones.

"En aquestes eleccions es disputen dos models : un, el de Trias, que és el del passat, és mirar els anys 90, el de la desregulació, el dels lobbies i que enviïn unes poquets" i ho ha contrastat amb el de Colau, que ha equiparat el model d'èxits del Govern de coalició, entre els quals ha esmentat la reforma laboral.

La líder de Sumar ha fet "una crida als treballadors que es mobilitzin en defensa del projecte de Bcomú": ha definit Colau com una feminista, defensora dels drets humans i de la pau al món, i ha insistit textualment a què el model s'emparenta amb el del Govern de coalició.

FEIJÓO I "CACIQUISME"



Ha titllat de "caciquisme" el model de Feijóo i, que assegura que és el de la privatització, l'austeritat i les retallades, i també ha avisat que el projecte de Trias advoca per un municipalisme que privatitza els serveis públics i no permetria iniciatives com impulsar una empresa pública d'energia, com ha fet l'actual Ajuntament.

La vicepresidenta ha lamentat que segueixi vigent el model de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de no permetre gastar el superàvit dels ajuntaments per a polítiques socials, sinó que s'hagi de destinar a pagar deute públic: “Jo dic que de cap manera. Superàvit és per millorar la vida de la gent”.

"No surto de la meva sorpresa del que en aquesta campanya estic escoltant. No puc comprendre com hi ha projectes municipalistes, que no són només els de Trias, que diuen que l'aposta d'avui passa per crear el macrocasí més gran d'Europa ", ha afirmat pel que fa al projecte del Hard Rock i en al·lusió vetllada al PSC.

REDUIR LA JORNADA LABORAL



Díaz ha recordat la vaga de La Canadenca per la qual es van aconseguir les 8 hores de jornada laboral i creu que "ha arribat el moment de parlar del temps de treball, de reduir la jornada laboral", cosa que considera que cal aconseguir a través del municipalisme i la política útil i quotidiana.

Ha reivindicat que des dels municipis i el Govern s'ha començat a eliminar la precarietat laboral, i ha criticat que les anteriors 52 reformes laborals anaven sempre en la direcció de "precaritzar més els contractes, per dir-li a la gent que havien d'escollir entre un contracte de merda o estar a l'atur", cosa que assegura que ha canviat amb la reforma impulsada des del seu Ministeri de Treball.

També ha defensat que és el moment de fer reformes a l'administració pública i modificar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Ebep): "Ha arribat l'hora de dir als empleats públics que es va acabar la precarietat. Cal emprendre reformes a l'administració pública per aconseguir una cosa que ja hem fet a l'esfera privada".

Díaz ha subratllat que "tenir gent precària a la sanitat, a les escoles, és prestar serveis públics de mala qualitat", i després ha apostat per fer al sector públic el mateix que amb la reforma laboral i els contractes indefinits.

LLEI D'HABITATGE



"He vist Ada lluitar per l'habitatge. Des que arribem al Govern, 'martell piló' amb les màximes autoritats del Govern per aconseguir el que ara és llei", ha dit en referència a la Llei d'Habitatge , i ha afegit que aquesta norma és un pas, però ha de ser eixamplada.

Ha lamentat que es quedi fora de la llei la regulació dels allotjaments turístics , i ha apostat per transformar el model turístic perquè sigui sostenible, ecològic i respectuós amb els drets laborals.