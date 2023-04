La ministra d'Igualtat ha dit que no ha parlat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, després de la tensió d'aquesta setmana per la reforma i que no es planteja dimitir malgrat quedar en minoria davant d'aquesta reforma: "Els drets de les dones no es pacten amb el PP". | @EP

La ministra d'Igualtat, Irene Montero , ha lamentat aquest diumenge que la reforma de la Llei del 'només sí que és sí' demostra que el conservadorisme pot dominar els socialistes: "Hi ha certs sectors reaccionaris al nostre país que saben que tocant les tecles adequades poden torçar el braç al PSOE".

En una entrevista del diari 'Ara', ha dit textualment que aquesta setmana ha estat la més difícil que ha viscut al Congrés per aquesta llei , la reforma de la qual amb el suport del PP "demostra que és una victòria dels sectors reaccionaris".

Ha defensat que Podem sí que pot assolir acords amb el PSOE quan actuen des de l'esquerra, i per això ha defensat també "parlar de la majoria plurinacional, progressista i feminista" i incloure-hi PSOE, ERC i EH Bildu , ara que en veu una ofensiva reaccionària internacional.

Montero ha dit que no ha parlat amb el president del Govern, Pedro Sánchez , després de la tensió d'aquesta setmana per la reforma i que no es planteja dimitir malgrat quedar en minoria davant d'aquesta reforma: "Els drets de les dones no es pacten amb el PP".

IOLANDA DÍAZ



Pel que fa a Podem i la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz , ha constatat que les dues forces tenen "formes diferents d'estar en política".

En preguntar-li si ajudaria Díaz a ser la primera presidenta d'Espanya, ha respost que la vicepresidenta "ha de decidir si vol ser la candidata de Podem" .

"Hem viscut amb molta preocupació i tristesa que hagi plantejat que Sumar pot fer camí sense Podem", ha dit, i ha afegit que treballaran perquè pugui ser la candidata de Podem.

Però no ha respost si es presentaran separats a les eleccions generals si no hi hagués acord de coalició: "Està a les mans de Yolanda Díaz arribar a un acord de coalició i que hi hagi unes primàries per fer la llista".

Podem planteja que “l'acord passi per unes primàries obertes i no sigui un pacte de despatxos”. En canvi, li preocupa veure que Díaz "s'allunya d'aquesta voluntat política d'acord, plantejant dubtes seriosos" i plantejant que Sumar pugui prescindir de Podem.

ACORD DE CLAREDAT



Pel que fa a l'Acord de claredat que planteja la Generalitat, ha dit que “és una proposta que els Comuns van fer molt abans i que es va rebutjar” , per la qual cosa no van tenir majoria per fer-ho, i creu que Aragonès tampoc té ara aquesta majoria.

"Veig raonable que es pugui fer aquest plantejament, però fins i tot les formacions independentistes ho rebutgen", ha afirmat, tot i que ha defensat el dret a decidir de Catalunya.