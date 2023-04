El conseller de Territori ha confessat que l'únic escull que queda per construir la B-40 entre Terrassa i Sabadell és l'origen del finançament i ha afegit que és “un projecte de ronda urbana, que no és una autovia”. | @EP

El conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez , ha considerat que el Govern hauria de cedir gratuïtament els habitatges de la Sareb a les autonomies : “Seria un canvi real, i s'hauria de fer”.

En una entrevista de 'La Vanguardia' ha assegurat que el Govern "fa mesos que treballa per comprar-los" però ha dit textualment que és difícil si no saben quins són ni com estan i és complicat accedir-hi.

"Els 4.000 milions d'euros de crèdits que ha anunciat el Govern central podrien servir perquè la Generalitat en tingui 1.000 milions més ", ha dit, i ha destacat que aquests diners permetrien a Catalunya finançar gairebé 9.000 habitatges socials.

També ha afirmat que l'estratègia de la Generalitat d' impulsar 10.000 habitatges de lloguer assequible en un any és “una bona política” que farà augmentar un 18% el parc d'habitatge social.

RODALIES



Sobre Rodalies, ha assegurat que ha ofert a Renfe “pagar-los perquè dobleguin les freqüències a Lleida i facin el que farà Ferrocarrils a partir del 2025. No passa. Quin interès té Renfe? No vol donar a la ciutadania un millor servei? ".

En preguntar-li si l'únic escull que queda per construir la B-40 entre Terrassa i Sabadell (Barcelona) és l'origen del finançament , ha respost que sí, i ha afegit que és “un projecte de ronda urbana, que no és una autovia ".