El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , ha desitjat aquest diumenge que la relació entre Unides Podem i Sumar culmini en un gran acord perquè "és el que espera la gent d'esquerres".

En declaracions a Barcelona per Sant Jordi, ha confiat que “sigui un debat que culmini amb una coordinació molt gran i amb una gran unitat”.

Ha defensat la reforma de la llei del 'només sí que és sí', impulsada pel PSOE i negociada amb el PP sense el suport d' Unidas Podemos , perquè "era obvi que la llei estava produint alguns efectes que no eren els estimats i, per tant, s'havia de rectificar".

En preguntar-li si ha afectat la unitat del Govern de coalició , ha respost: "Hem aprovat 206 lleis i en una no ens hem posat d'acord. Crec que és un percentatge ínfim".

Preguntat per si tem que la ministra d'Igualtat, Irene Montero , abandoni el Govern abans de les eleccions generals, ha dit que tots els ministres "estan molt compromesos amb la feina" .

Sobre les declaracions del president del PP, Alberto Núñez-Feijóo , en què va dir textualment que al Govern hi ha ministres a la fuga , ha replicat: "Li recomanaria al senyor Feijóo que treballi una mica més i s'esforci si vol tenir un bon resultat a les eleccions ".

ANIMA A LLEGIR MÉS

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha animat aquest diumenge a llegir més perquè les persones "visquin més vides en una sola vida" i construir societats més cultes, lliures, felices i amb capacitat crítica.

En declaracions als periodistes per Sant Jordi a Barcelona, ha xifrat en un 35% de ciutadans que llegeixen poc o res, els ha animat a “regalar llibres i roses i a gaudir del dia” i ha recordat que la lectura es va convertir en un refugi per a molts a la pandèmia.

També ha desitjat que aquesta jornada "no sigui com la de l'any passat", marcada per la pluja , i que se superin tots els rècords de vendes de llibres i roses.