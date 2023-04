La proposta d'ERC, que s'abordarà al Ple del Senat, precisa que aquestes mesures alternatives de treballs socials també poden ser acordades amb posterioritat a la imposició de la sanció i amb l'efecte de la suspensió total o parcial de la sanció. | @EP

El Ple del Senat d'aquesta setmana abordarà una iniciativa d'ERC en què proposa que les sancions per infraccions d'ordenances locals, com ara beure alcohol o orinar a la via pública o alterar el descans veïnal , entre d'altres, es puguin substituir totalment o parcialment per treballs socials en comptes de multes .

Es tracta d'una proposició de llei amb què ERC pretén modificar la llei de bases del règim local als apartats que té a veure amb les sancions econòmiques per les infraccions que cometin els ciutadans i que competeixin a les entitats locals.

En concret, els republicans pretenen donar potestat a les entitats locals perquè les infraccions previstes a l'article 139 de la Llei de bases del règim local no només se sancionin amb multes econòmiques, sinó que també puguin substituir-se per treballs socials.

Aquestes infraccions a l'article 139 són les ordenances municipals relatives a les relacions de convivència ia l'ús dels serveis locals, dels equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics del municipi.

Això sí, la llei de bases de règim local recull que les multes per aquestes infraccions poden ser de fins a 3.000 euros en el cas de les molt greus , de fins a 1.500 euros per a les greus i de fins a 750 euros per a les lleus, encara que la definició d'aquestes infraccions correspon a cada entitat local a la seva ordenança municipal.

ES POT SUBSTITUIR INCLÚS DESPRÉS DE LA SANCIÓ



En qualsevol cas, la proposta d'ERC, que consta de dos punts, precisa que aquestes mesures alternatives de treballs socials també es poden acordar amb posterioritat a la imposició de la sanció i amb l'efecte de la suspensió total o parcial de la sanció.

I seria en cas que la persona no complís amb els treballs socials imposats quan s'aplicaria la sanció econòmica corresponent, segons el plantejament d'ERC.

Aquestes mesures alternatives, explica la iniciativa d'ERC, consistirien concretament en serveis a la comunitat o activitats socioeducatives o de caràcter cívic orientades a la millora de la convivència i de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures i instal·lacions i espais públics.

JA ES VA DEIXAR UNA PORTA OBERTA



A la seva exposició de motius, ERC esgrimeix que "no deixa de ser significatiu" que, en el marc de la legislació orgànica en matèria de seguretat ciutadana, el legislador hagi obert la porta a una manera possible de mesures alternatives a la sanció econòmica.

En concret, es refereixen a la Disposició addicional cinquena de la llei Mordassa segons la qual "les multes que s'imposin als menors d'edat per la comissió d'infraccions en matèria de consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques podran suspendre's sempre que, a sol·licitud dels infractors i els seus representants legals, aquells accedeixin a sotmetre's a tractament o rehabilitació, si escau, o a activitats de reeducació".

"Sense cap mena de dubte, els tractaments de rehabilitació, si cal, o les activitats de reeducació, són molt més efectius que les multes", defensa ERC.