L' exconsellera Clara Ponsatí està citada aquest dilluns 24 d'abril a les 11 del matí al Tribunal Suprem perquè el magistrat Pablo Llarena li prengui declaració com a processada per un presumpte delicte de desobediència per l'1-O , si bé la també eurodiputada ja va avançar el 28 de març passat que no pensava acudir, cosa que podria propiciar que fos detinguda de nou per portar-la davant l'alt tribunal.

El magistrat de la Sala Penal va citar Ponsatí després que el 28 de març es presentés a Barcelona desoint la seva obligació de comparèixer davant la seu judicial, precisament, perquè pogués celebrar-se aquesta declaració indagatòria i continuar així amb el procediment penal, paralitzat fins aleshores per trobar-se a Brussel·les.

Aquell dia, després de ser detinguda pels Mossos d'Esquadra i portada davant d'un jutjat de guàrdia de Barcelona, en virtut de l'ordre de detenció nacional que tenia vigent, Llarena va acordar deixar-la en llibertat i citar-la aquest dilluns.

En declaracions a la premsa, el seu advocat defensor, Gonzalo Boye, va avisar que el seu client no tenia "cap intenció" de complir l'alt tribunal perquè no reconeix la seva autoritat.

La setmana passada, la mateixa Ponsatí va replicar que tenia "altres coses a fer" al preguntar-li si preveia acudir a la citació.

De tornar a plantar el Suprem, Llarena ja va advertir en la seva interlocutòria del 28 de març que "comportarà la modificació de la seva situació personal i la seva conducció davant aquest tribunal per la força pública".

Fonts jurídiques consultades per Europa Press expliquen que, si és a Espanya i no acudeix al TS, podria tornar a ser detinguda encara que de forma merament instrumental, és a dir, per posar-la davant de Llarena i poder completar el tràmit processal.

Tot i això, les fonts descarten que se li pugui imposar presó preventiva perquè la mesura cautelar no pot ser més costosa que la pena aparellada al delicte imputat, sent en aquest cas un de desobediència, que no contempla pena de presó, només multa i inhabilitació.

Si arribat el dia il?hora Ponsatí fos fora d?Espanya, les fonts assenyalen que Llarena podria tornar a la situació anterior al 28 de març, reactivant l?ordre de detenció nacional i la declaració de rebel·lia.

Sigui com sigui, cal recordar que Llarena va deixar sense efecte les ordres de cerca i captura europees i internacionals contra Ponsatí i els altres líders de l'1-O a l'estranger, precisant que ja només les podria reactivar per a l'expresident del Govern Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluis Puig, perquè després de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació eren els únics imputats per delictes que comportaven presó.

LA VIA INTERMÈDIA



Un tercer escenari que es preveu és que Ponsatí no es presenti al Suprem però la seva defensa ho justifiqui d'alguna manera, cosa que obriria la porta que Llarena li donés una segona oportunitat fixant nova data per a la declaració indagatòria.

Per contra, si Ponsatí compareix voluntàriament, el més previsible és que Llarena segueixi els mateixos passos que amb l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel i la llavors consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Meritxell Serret. Serret es va presentar al Suprem el març del 2021 des de Brussel·les i Gabriel el juliol passat procedent de Suïssa. Aleshores, el magistrat els va comunicar el seu processament i les va deixar en llibertat citant-les per a la declaració indagatòria. Després de prestar declaració, totes dues van seguir en llibertat.

En el cas de Gabriel, el més recent, poc després l'instructor del judici va posar fi a la investigació i la Sala Penal va enviar la causa a l'Audiència Provincial de Barcelona en considerar que és l'òrgan competent, atès que l'exdiputada de la CUP ja no gaudeix de la condició d'aforada.

Tot i això, en aquest extrem la situació de Ponsatí és diferent. La seva condició d'eurodiputada situa la competència al Tribunal Suprem, llevat que deixi el càrrec abans que s'obri judici oral.

BENEFICIADA PER LA REFORMA PENAL



L'horitzó penal de Ponsatí es va aclarir després de l'entrada en vigor el 12 de gener passat de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació, obligant Llarena a revisar el processament dels jutjats.

Fins aquell moment, l'exconsellera estava processada per sedició, i per això la desaparició d'aquest delicte (penat amb entre 10 i 15 anys de presó i inhabilitació) va propiciar que Llarena el substituís pel de desobediència, castigat amb multa de 3 a 12 mesos i inhabilitació de 6 mesos a 2 anys.

Tot i que tant Fiscalia com Advocacia de l'Estat van sol·licitar a l'instructor que sumés el nou delicte de desordres públics agreujats, amb penes de 3 a 5 anys de presó i 6 a 8 d'inhabilitació, Llarena ho va rebutjar.