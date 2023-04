Un bloc de pisos. Foto: Europa Press

Podem ha reclamat al PSOE limitar les places d'apartaments turístics en zones de mercat d'habitatge tensionades al 2% del nombre d'habitants de la zona, aprofitant la fase final de la tramitació de la Llei d'Habitatge que es votarà el proper dijous 27 d'abril al Congrés.

Així, planteja l'opció d'incorporar aquesta regulació del lloguer de pisos turístics en aquesta normativa mitjançant una esmena transaccional, amb vista a "garantir" la baixada dels preus i "evitar que fons voltor i grans forquilles retirin immobles del mercat residencial i els destinin" a l'arrendament de vacances".

Fonts de la formació morada posen com a exemple que si s'incorporés aquest límit del 2% a l'oferta de lloguer turístic, en una àrea tensionada amb 10.000 habitants no es podrien oferir més de 200 places de lloguer turístic.

D'altra banda, també demanen que mitjançant aquesta esmena transaccional es reforci les inspeccions per garantir que tots els habitatges d'ús turístic "tenen la corresponent autorització prèvia i per vetllar per la convivència".

JA ES VA DEMANAR DE FORMA INTERNA

Podem incideix que l'actual acord de coalició (apartat 2.9.6) estableix el compromís de limitar el lloguer turístic i que així ho van plantejar durant la negociació de la norma al si del Govern. I és que els morats incideixen que aquesta forma d'arrendament d'ús turístic "ha de tenir un caràcter residual a les zones tensionades".

Per exemple, el diputat del grup confederal Gerardo Pisarello va instar el seu soci de coalició que emulessin les mesures aprovades pels socialistes a Portugal, on per exemple es va limitar l'oferta de pisos turístics.

També indiquen que les posicions recents d'entitats com la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), que alertava d'un "boom" de pisos turístics, "posen de manifest la necessitat de regular el lloguer turístic a través de la Llei d'Habitatge per garantir-ne l'efectivitat".

"Es tracta d'evitar que els grans propietaris utilitzin qualsevol subterfugi per evitar la regulació dels lloguers. Hem de garantir que la primera llei de vivenda de la nostra democràcia es compleix fins a l'última coma", disserten des de Podem.

Diumenge passat 23 d'abril, en un acte celebrat a Sevilla, la secretària general de la formació i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, va sol·licitar al PSOE que aprofités els darrers tràmits del Congrés amb la Llei d'Habitatge per pautar controls a l'oferta de pisos turístics i va dir que esperaven la resposta.

De fet, la formació morada ha situat la regulació del lloguer i la Llei d'Habitatge com un dels elements centrals per a les eleccions autonòmiques i municipals, en reivindicar que els seus candidats són els que empenyeran a aplicar aquesta normativa i per això cal que estiguin amb més força a les institucions.

Mentrestant, el PSOE ha recollit al seu programa marc per a les eleccions del 28M restringir les llicències destinades als pisos turístics.