Ponsatí, amb Laura Borràs. Foto: Europa Press

L' exconsellera catalana i eurodiputada Clara Ponsatí no ha acudit a la seva cita, aquest dilluns 24 d'abril, a les 11 del matí, al Tribunal Suprem (TS), on estava previst que l' instructor del procés, Pablo Llarena, li comuniqués la seva processament per un delicte de desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017, justificant la seva absència que aquest 24 d'abril té feina al Parlament Europeu.

El magistrat de la Sala Penal del TS va citar Ponsatí després que el 28 de març passat es presentés a Barcelona desoint la seva obligació de comparèixer davant la seu judicial perquè Llarena pogués comunicar-li el seu processament, prendre-li declaració i continuar així amb el procediment penal, paralitzat fins aleshores per trobar-se pròfuga a Brussel·les.

Aquell dia, després de ser detinguda pels Mossos d'Esquadra i portada davant d'un jutjat de guàrdia de Barcelona, en virtut de l'ordre de detenció nacional que tenia vigent, Llarena va acordar deixar-la en llibertat i citar-la.

Tot i això, no ha comparegut, cosa que la seva defensa ja havia avançat en un escrit presentat poc abans en què al·lega "el fet notori" que les comissions d'Indústria, Investigació i Energia i la d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, de les que Ponsatí és membre, tenen sessions convocades avui a Brussel·les, cosa "incompatible amb qualsevol compromís de qualsevol índole a centenars de quilòmetres de Brussel·les".

Ponsatí és membre titular de la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia (ITRE), que té reunió a partir de les 3 d'aquesta tarda, i membre suplent de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris (ECON), que reprèn la seva activitat després de la sessió plenària de la setmana passada aquest dilluns a partir de la mateixa hora.

A l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, la seva defensa insisteix a més que, "una vegada iniciat el procediment d'empara dels privilegis i immunitats" de Ponsatí, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) " obliga el magistrat instructor a suspendre el procediment judicial, de conformitat amb el principi de cooperació lleial", i, en conseqüència, a "deixar sense efecte la citació".

A això la defensa suma que "estan pendents de resolució diversos recursos que corroboren la il·legalitat del present procediment, la vulneració de diferents drets fonamentals i que acrediten que ni el magistrat instructor ni la d'aquesta Sala Penal del TS són el tribunal establert prèviament per la llei".

El seu advocat, Gonzalo Boye, havia anunciat aquest mateix matí a TV3 que Ponsatí no es presentaria al Tribunal Suprem. "No sé si està de camí a Brussel·les o ja és allà", ha dit. La mateixa eurodiputada ha publicat minuts després un tweet amb unes imatges i el text "Plou a Flandes".