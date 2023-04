Clara Ponsatí / @EP

L'exconsellera de la Generalitat i eurodiputada Clara Ponsatí preveu continuar viatjant a Catalunya si l'instructor del procés independentista, el magistrat Pablo Llarena, reactiva l'ordre de detenció a Espanya.

En una entrevista a Rac1 d'aquest dimarts recollida per Europa Press, preguntada per si es planteja no fer-ho perquè la tornin a aturar, ha respost que no: "Ja vaig venir quan hi havia una ordre de detenció".

Ponsatí no ha comparegut aquest dilluns davant el Tribunal Suprem (TS) per l'1-O tal com estava citada i ha estat a Brussel·les, on ha relatat que preveu romandre aquesta setmana i, en cap de setmana, acudir a compromisos al sud de França .

Ha insistit que no està "obligada" a declarar i ha tornat a titllar d'il·legals les ordres de detenció argumentant que és membre del Parlament Europeu.

Ha replicat a ERC que "una cosa és posar la cara perquè te l'abofetegin, i l'altra no posar-ho fàcil", després que els republicans manifestessin respecte per l'estratègia de Ponsatí però defensessin que acudir a declarar és --textualment-- plantar cara a lEstat.

L'eurodiputada veu molt possible la seva condemna per desobediència, ha reivindicat no avançar-se a aquest escenari i ha sostingut que “la manera de confrontar-se és que els costos de la repressió els paguin ells”.

Alhora, ha valorat la reforma del Codi Penal: "La persecució del Suprem contra mi ha baixat molts graus amb el canvi", ha convingut.

INDEPENDÈNCIA

Ponsatí ha dit que no té reflexionat ni decidit si es concorrerà a les properes eleccions europees i ha lamentat que "el nivell d'atenció sobre Catalunya ha baixat molt" perquè --en les seves paraules-- el combat per a la independència ara no és actiu i els partits hi han renunciat.

"Ara mateix això no és una discussió pública rellevant en el context europeu. En aquest sentit, les polítiques del senyor Sánchez s'ha de reconèixer que en aquest sentit han tingut èxit. Estan equivocats si es creuen que és una cosa s'ha acabat", ha tancat.