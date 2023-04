El president del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), portaveu del Partit Popular al Senat, Javier Maroto (2i), i la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra (3i), durant un ple del Senat, el 25 d'abril de 2023, a Madrid (Espanya). Sánchez - Fernando Sánchez - Europa Press

Aquest dimarts s'ha produït un nou debat entre el president del Govern i el líder de l'oposició al Senat, on tots dos líders s'han llançat dures acusacions. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha qüestionat aquest dimarts un episodi de la crisi interna del PSOE, arribant a assegurar que a Pedro Sánchez "el van agafar fins i tot manipulant" les urnes en un intent de votació al Comitè Federal de l'1 d'octubre del 2016 en què va acabar dimitint. En la seva rèplica, el president del Govern ha afirmat que va ser designat secretari general del seu partit "en un procés de democràcia interna" i ha recalcat que a Feijóo "li van fer pujar" per "amagar un escàndol de corrupció d'una dirigent del PP" , en al·lusió al cas del germà d'Isabel Díaz Ayuso que va ser arxivat.

"En la meva organització mai s'enderrocarà un president per tapar un cas de corrupció" , ha etzibat Sánchez a Feijóo durant una dura picabaralla al Senat amb acusacions i retrets mutus que s'ha estès al voltant de dues hores i quaranta minuts. En el segon torn, el president del Senat, Ander Gil, s'ha vist obligat a demanar silenci diverses vegades.

Feijóo ha arrencat la seva rèplica acusant Sánchez de "no estar a l'alçada com a president del Govern" i assegurant que són "molt diferents" i hi ha "moltes coses" que els "separen", com la relació amb els seus respectius partits.

Així, ha recordat que a Sánchez "li van posar el 2014 sense cap experiència de gestió, entre uns quants perquè no guanyés un altre candidat", en referència a Eduardo Madina. "El van fer fora el 2016 perquè vostè va obtenir els pitjors resultats de la història del PSOE i tota l'estructura orgànica del seu partit va intentar evitar que tornés a la Secretaria General perquè temien que pactés amb Podem, amb ERC, amb Bildu. O sigui, el que va fer", ha relatat.

FEIJÓO: "JO SÓC TOT EL CONTRARI A VOSTÈ"



Tot seguit, Feijóo ha afirmat que ell és president del PP perquè li van demanar els seus "companys" de partit i ha destacat les seves "quatre majories absolutes" a Galícia, sense entrar a la crisi interna del PP per l'enfrontament que durant mesos van viure Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, que va explotar el febrer del 2022 i va acabar amb el lideratge del primer.

"O sigui, jo sóc tot el contrari a vostè. Jo mai arribaria al liderat del meu partit com va arribar vostè. Mai" , ha manifestat Feijóo, provocant un enrenou a la Cambra Alta. És més, ha afegit: "Si ja comprenc que vostè està molt orgullós de les urnes que vostè manipulava a la seu del PSOE, si això ja ho sé. Si el van agafar fins i tot manipulant les urnes...", ha dit, en al·lusió a la votació del 2016 que Sánchez va perdre i per la qual va abandonar el lideratge de la seva formació.

Feijóo ha arribat a assegurar que el dia en què els presidents autonòmics del PP "deixin de voler compartir" actes amb ell, se n'anirà. Al seu entendre, els barons socialistes han celebrat que Pedro Sánchez se'n vagi als Estats Units a veure's amb Joe Biden perquè així no estarà amb ells en campanya electoral.

SÁNCHEZ PRESUM DE SER TRIAT PER UN PROCÉS DE DEMOCRÀCIA INTERNA



En la seva rèplica, Sánchez s'ha defensat assegurant que va ser elegit secretari general del PSOE "en un procés de democràcia interna" per part dels militants socialistes, al contrari que Feijóo a qui, ha dit, "li van fer pujar com a president per ocultar un escàndol de corrupció d?una dirigent del PP". "A la meva organització mai s'enderrocarà un president per tapar un cas de corrupció", ha abundat.

Després d'assegurar que té per costum "respectar la vida interna dels partits polítics", cosa que ha generat enrenou i murmuris a la Cambra, Sánchez ha incidit que el líder del PP té "la rara virtut d'allà on no hi ha tolls els troba i els trepitja, a més amb força fruïció".

FEIJÓO INSISTEIX EN què CAL "DEROGAR EL SANXISME"



En el debat, Feijóo ha criticat també els "insults" i els "menyspreus" que rep de Sánchez i ha afegit que ell "comprèn" les ministres a qui "imputa tot el que fa", però "les necessita per poder seguir sent president del Govern".

"Vostè està intentat enterrar el partit que li va donar la presidència al Govern. ¡Allà vostè! Aquesta és la seva manera de fer política. Sí, sí, consulteu a Podem 2 i ja veureu com us ho confirma" , ha exclamat.

Després d'assegurar que Sánchez "no coneix Espanya", ha reiterat que ell ha arribat al PP a "derogar el sanxisme en la forma i el fons". Dit això, ha demanat al cap de l'Executiu que "aprofiti el temps a treballar" en comptes de centrar-se "en tot allò que diu el cap de l'oposició".

FEIJÓO: "AL·LÈRGIA" DE SÁNCHEZ A LA INDEPENDÈNCIA DEL PODER JUDICIAL



La cruïlla de retrets també s'ha estès al poder judicial. Davant la reiterada petició del president del Govern per renovar el Consell del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo ha afirmat que "l'únic que manté bloquejada la renovació" d'aquest òrgan és l'al·lèrgia de Sánchez "a garantir la independència dels jutges" ".

"La deriva autoritària a què es refereix tota Espanya, no només jo, és a dir en seu parlamentària que els jutges són unes fatxes amb toga. La deriva autoritària és a dir que el Tribunal Constitucional ha donat un cop amb les seves togues. La deriva autoritària és nomenar un ministre i un alt càrrec de Moncloa magistrats del Tribunal Constitucional. ¿Li sembla a vostè poca deriva autoritària, senyor Sánchez?", ha preguntat a Sánchez.

Pel que fa a Doñana, Feijóo ha afirmat que en els cinc anys que porta Sánchez al Palau de la Moncloa "l'únic que ha tocat és el seu palau de vacances" i li ha dit que el procediment que hi ha obert "és com a conseqüència de les actuacions de la Junta d'Andalusia a l'any 2014, quan governava el PSOE". "Per tant, l'únic que no està complint la sentència d'Europa és el seu govern i vostè, senyor Sánchez", ha dit a Sánchez.

SÁNCHEZ CREU QUE FEIJÓO APLICA UNA POLÍTICA "CALAMITOSA"

Pedro Sánchez ha carregat contra Alberto Núñez Feijóo en assenyalar que aplica una política "calamitosa" i actua d'una manera "peripatètica" en acudir a Brussel·les a criticar les polítiques de l'Executiu. "No sé si això el ve gran o li queda lluny", ha llançat.

Ha recordat que es tracta del quart debat que mantenen tots dos al Senat des del mes de setembre passat i en aquest temps Feijóo no ha aportat ni una proposta constructiva "una cosa passable per retenir de les seves intervencions".

El cap de l'Executiu ha llançat diversos retrets a Feijóo per les seves crítiques a mesures del Govern com l'excepció ibèrica o la reforma de les pensions i li ha retret que critiqués la seva presència a la Cimera Iberoamericana mentre compartia míting amb una "telepredicadora".

Per Sánchez resulta "patètic" acudir a les institucions europees a internar boicotejar els fons europeus , la solució ibèrica i la reforma de les pensions mentre Brussel·les dóna llum verda a aquests projectes, impulsats pel seu Govern.

"I més que patètic, jo diria, resulta peripatètic anar a visitar el país que ostenta la Presidència rotatòria de la Unió Europea per parlar malament de la propera Presidència espanyola", ha assenyalat fent referència al recent viatge a Suècia del líder de l'oposició.

Així, ha tornat a acusar-lo d'"insolvència i mala fe", --igual que fes a la seva primera cara a cara a la Cambra Alta-- en equivocar-se al parlar de semestre europeu. "Sembla que ni tan sols és capaç de diferenciar la presidència rotatòria de la Unió Europea del semestre europeu", li ha dit.