El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha denunciat aquest dimecres el "caos" dins del Govern central en "descomposició" que lidera Pedro Sánchez i ha cridat a "derogar el sanxisme" a les urnes. En la seva rèplica, el cap de l'Executiu ha tret pit de com marxa l'economia malgrat la guerra d'Ucraïna i la pandèmia i ha presumit de gestionar millor que el PP, cosa que, segons ell, els 'populars' no poden "suportar ".

Aquesta nova cruïlla de retrets mutus entre el PSOE i el PP a la sessió de control al Govern al Ple del Congrés s'ha produït un dia després del dur duel parlamentari al Senat entre Sánchez i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.

I davant aquest anunci de Sánchez a la Cambra Alta de 20.000 nous habitatges en terrenys de Defensa que juntament amb els que va avançar la setmana passada en sumen 183.000, Gamarra ha restat credibilitat a aquestes promeses en plena precampanya electoral, ja que, segons ha destacat, a cinc anys ha construït "zero" habitatges. "Ja es fan apostes sobre quants habitatges anunciarà avui. Això sí, fa cinc anys que ha construït zero habitatges", ha ressaltat.

GAMARRA RESTA CREDIBILITAT A LES PROMESES D'HABITATGE DE SÁNCHEZ

La 'número dos' de PP ha recalcat que l'única política d'habitatge que ha interessat a Sánchez és "continuar residint a la Moncloa" i "ara també blindar els okupes", en al·lusió a l'esmena transaccional a la Llei d'Habitatge que han pactat el PSOE i els seus socis que impedirà als grans forquilles desnonar a llogaters vulnerables sense acte de conciliació.

Sánchez ha retret al Grup Popular que aquest dijous votarà "no" a la primera Llei d'Habitatge de la "història de la democràcia" i que fins i tot no descartin recórrer-la davant el Tribunal Constitucional. "Què els molesta? Que en aquesta llei d'habitatge pugem del 30 al 40% el sòl protegit per poder construir habitatge públic o que prohibem que aquests habitatges protegits es venguin a fons voltors com feia el PP al Govern?", ha preguntat.

Dit això, Sánchez ha recalcat que el que aprova el Parlament nacional "s'ha de complir a tots i cadascun dels territoris". "I ja pot anar dient a les seves CCAA que es complirà la llei d'habitatge a tots i cadascun dels territoris d'aquest país", ha manifestat, després que autonomies com Madrid ja estiguin estudiant un possible recurs a aquesta llei habitatge.

El cap de l'Executiu ha assegurat que el PP és "molt donat a no complir amb la legislació" i ha tret a la llum el que està passant a Doñana després de la llei de regadius que promouen PP i Vox al Parlament andalús. "Li torno a exigir al seu partit que compleixin amb la legislació europea i acabin amb l'atropellament al Parc Nacional de Doñana", ha demanat.

GAMARRA: LI HAN PREST LA MESURA DINS I FORA

Gamarra ha arrencat la seva intervenció censurant que segueixin a l'Executiu ministres com Irene Montero i ho ha atribuït al "temor" de Sánchez que el "desallotgin de la Moncloa". També ha criticat la continuïtat del titular d'Interior, Fernando GrandeMarlaska, "reprovat pel Congrés, condemnat pel Tribunal Suprem i censurat per una part important dels seus companys al Consell de Ministres".

A més, li ha retret que mantingui la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, que "es manifesta contra la ministra de Justícia a la mateixa porta del Ministeri", alhora que ha retret a Pilar Llop que "se'n vagi a la fira" de Sevilla mentre demanen la seva dimissió jutges, fiscals i funcionaris de Justícia.

La portaveu parlamentària del PP ha recordat també les paraules de la vicepresidenta Yolanda Díaz anomenant "masclista" Sánchez i dient que Marrueros és una "dictadura". "Però si han arribat a publicar la derogació de la Constitució al BOE I dues ministres han modificat el mateix dia el mateix article de la mateixa llei en sentit contrari", ha relatat.

EL PP PREGUNTA DE NOU SI VA CESSAR A LLAYA PERQUÈ EL VA DEMANAR EL MARROC

En la seva intervenció, Gamarra ha tornat a preguntar si va cessar la que fos ministra d'Exteriors Arancha González Laya perquè "li ho va demanar el Marroc", cosa que, segons ha dit, "no ha desmentit", i l'ha emplaçat a aclarir si " té alguna cosa a veure amb el robatori del contingut del mòbil”. Aquesta és una qüestió que ja li va formular fa una setmana al Congrés i que també va portar Feijóo al Ple del Senat, sense obtenir resposta per part del Govern.

"Senyor Sánchez, qui nomena i cessa ministres?", ha preguntat, per deixar-li anar que el seu Executiu és un "caos" i li han "pres la mesura" dins del Consell de Ministres i fora d'Espanya. "La competència per nomenar i cesses ministres correspon al president del Govern fins que va arribar vostè. Ara, fins i tot li falten al respecte i segueixen tots als seus llocs. És reu dels seus socis, dels seus embolics i de vostè mateix", ha emfatitzat.

Gamarra ha afirmat que com Sánchez "no canviarà" i és "incapaç de cessar ningú" seran els espanyols els que "propiciïn el canvi que Espanya mereix". "Entre tots derogarem el sanxisme, que és el que fa falta a Espanya per redreçar el rumb d'un Govern en descomposició", ha proclamat, recollint un aplaudiment de la bancada popular.

SÁNCHEZ PRESUM DE GESTIÓ ECONÒMICA: "I NO SÓN MIRACLES"

Després, Sánchez li ha respost que la resposta a la pregunta sobre qui nomena i cessa ministres és a l'article 100 de la Constitució, una norma que, segons ha dit, el PP fa "incomplir 1.602 dies" al seu article 122, en al·lusió a la no-renovació del Consell General del Poder Judicial.

El cap de l'Executiu ha criticat la manca d'arguments del PP i li ha retret que es basen en "la desqualificació, l'insult, el bulló, la desinformació i el soroll". Tot i això, ha ressaltat que això "no tapa que Espanya és la principal economia d'Europa que més creix aquest any i el següent", que té una de les inflacions "més baixes d'Europa" i uns nivells de desigualtat malgrat la pandèmia i la guerra "semblants als que hi havia abans de la crisi financera".

"I això no té res a veure amb miracles. Ja sabem què va passar amb els miracles econòmics quan vostès eren al Govern, van acabar tots a la presó. Això té a veure que aquest govern gestiona molt millor l'economia que vostès. I vostès això no poden suportar-ho", ha etzibat als populars.

En aquest punt, Sánchez ha tret pit de la tasca al capdavant del Govern que, segons ha dit, ha aprovat 200 lleis i tres Pressupostos Generals de l'Estat, alhora que Espanya és el país de la UE que està "gestionant més i millor els fons europeus". “Sí senyories, és així, és així, aquí hi ha les dades. Són dades objectives ”, ha manifestat, davant l'enrenou a la Cambra.