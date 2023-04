Congrés dels Diputats @ep

El Ple del Congrés votarà aquest dijous la Llei d'Habitatge , que imposarà nous límits a la pujada del preu del lloguer a tot Espanya, permetrà rebaixar la figura de gran forquilla d'habitatge de deu a cinc immobles en determinats casos i impedirà a aquests propietaris desnonar a llogaters vulnerables sense un acte de conciliació o arbitratge previ.

Entre altres mesures, la norma manté el límit del 2% per a aquest any a la pujada del lloguer i l'eleva fins al 3% el 2024 per, abans del 31 de desembre del proper any, crear un nou índex de referència aplicable al territori al marge de l'IPC.

D'altra banda, la llei permetrà rebaixar de deu a cinc immobles el concepte de grans forquilles i estendrà a les persones físiques les restriccions per a arrendadors contemplades a zones tensionades.

A més, la nova llei introdueix una bateria de mesures per dificultar els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, especialment quan l'arrendador sigui una gran forquilla d'immobles. D'aquesta manera, els desnonaments no es poden fer sense una hora i una data predeterminada.

INTENCIÓ QUE ENTRE EN VIGOR ABANS DEL 28M

La votació de dijous suposa el darrer tràmit de la norma a la Cambra Baixa abans de passar al Senat amb l'objectiu que entri en vigor abans de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

Després de portar el projecte de llei més d'un any bloquejat al Congrés, el Govern ha decidit estrènyer l'accelerador les últimes setmanes en vigílies de les eleccions, cosa que ha provocat l'enuig d'algunes formacions com Vox o Ciutadans, que han acusat a PSOE i Unides Podem aplicar el "corró parlamentari".

Així, la setmana passada el text es va aprovar a Ponència a porta tancada primer ia la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana després, aquesta darrera reunió ja en sessió pública.

La intenció del Govern és que a la Cambra Alta s'accelerin els treballs amb idea que s'aprovi al primer Ple de maig perquè la nova llei estigui en vigor abans fins i tot de la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M.

UNA LLEI PACTADA AMB ERC I BILDU

La llei va passar el filtre de la comissió amb el suport del PSOE, Unides Podem, Esquerra Republicana (ERC) i Bildu i el vot en contra del PP, Vox, Ciutadans, PDeCAT i Coalició Canària.

Per comptar amb el suport de les formacions independentistes, el Govern va tancar diversos acords en matèria de límit a la pujada de lloguers, desnonaments a persones en una situació econòmica vulnerable i l'ampliació de zones tensionades. El projecte compta també amb l'aval de Més País i Compromís, de manera que la votació final estimada ja comptaria amb una majoria absoluta de 175 sís.

És més, aquestes dues formacions confien que els socis de Govern donin suport a dues esmenes per regular la limitació dels lloguers de temporada i per permetre que el Sindicat d'Inquilins pugui estar present en les negociacions amb grans forquilles d'habitatge i fons d'inversió.

Manca per saber que farà finalment el PNB, que després de ser molt crític amb la norma per, suposadament, envair competències que li pertanyen a les comunitats autònomes , va decidir abstenir-se en comissió amb l'objectiu de negociar noves esmenes relacionades amb la regulació dels pisos turístics .

De fet, durant aquesta setmana Unides Podem ha reclamat al PSOE limitar les places d'apartaments turístics a zones de mercat d'habitatge tensionats al 2% del nombre d'habitants de la zona, aprofitant la fase final de la tramitació de la llei.

EL PSOE FINALMENT HA TANCAT LA PORTA A REGULAR AQUESTS PISOS

Tot i això, la secretària general del Grup Socialista al Congrés, Isaura Leal, va tancar la porta a Unides Podem d'incloure una esmena transaccional a la llei per tal de regular també els pisos turístics , deixant clar que incloure aquest assumpte suposaria una invasió de competències que corresponen a ajuntaments i comunitats autònomes.

"Hem arribat als màxims de regulació" , va dir Leal en roda de premsa al Congrés, explicant que la norma que es votarà dijous al Ple de la Cambra Baixa s'acull a un marc estatal sota el que ofereix a les comunitats autònomes eines suficients per regular les polítiques d'habitatge.

Bildu es va pronunciar de la mateixa manera pel que fa a la regulació de pisos turístics. El portaveu adjunt d'EH Bildu al Congrés, Oskar Matute, va descartar que s'inclogui una esmena a la Llei d'Habitatge per regular la situació dels pisos turístics, tal com pretén Unides Podemos, perquè això, al seu parer, sí que suposaria una invasió competencial en tractar-se d'un assumpte gestionat per ajuntaments i comunitats autònomes.

Davant d'aquestes declaracions es va situar Unides Podem, que a través del seu portaveu a la Cambra Baixa, Pablo Echenique, va insistir que "si hi ha voluntat política", es trobarà la "tècnica legislativa adequada" per incloure aquesta regulació dels pisos turístics a la Llei dHabitatge.

INVASIÓ COMPETENCIAL I 'OKUPACIÓ', LES PRINCIPALS CRÍTIQUES

Precisament, de la invasió de l'Estat a les competències de les comunitats autònomes vénen les crítiques de formacions com el PDeCAT, Junts o Coalició Canària.

"Per nosaltres, això clarament és una llei genera invasió competencial", va advertir en comissió el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel. Per il·lustrar-ho millor, Bel va posar d'exemple les definicions que estableix la llei en matèria d'habitatge protegit o de zona tensionada, que quedaran predeterminats a nivell estatal i no podran modificar les comunitats autònomes.

La diputada i portaveu de Coalició Canària, Ana Oramas, també va carregar contra la matèria competencial i va arribar a dir que amb aquesta llei s'està "legalitzant" l'okupació, en introduir noves traves en desnonaments a persones amb una situació econòmica vulnerable.

Sobre aquest últim punt també van advertir PP, Ciutadans i Vox, grups que consideren que la llei assumeix de facto el fenomen de l'okupació deixa indefensos els propietaris.

EL GOVERN, ERC I BILDU DESENYENEN LES CRÍTIQUES

Davant de totes aquestes crítiques se situen PSOE, Unides Podem, ERC i Bildu, ja que consideren que la llei aborda l'habitatge com un dret i compleix amb la Constitució.

Així es va pronunciar la portaveu d'habitatge d'Unidas Podemos, Pilar Garrido, que va ser taxatiu: "La llei compleix la Constitució". A més, ha postil·lat que la norma implica "un canvi de paradigma" a l'habitatge perquè s'aborda com un dret i es basa en una política pública i no econòmica.

Per part seva, Pablo Echenique ha criticat a la dreta que suggerir que la protecció de la població vulnerable davant procés de desnonaments suposa fomentar l''okupació' és un discurs que genera "aporofòbia" i "criminalitza la pobresa", que s'hauria de bandejar. En conseqüència, ha llançat que "qualsevol demòcrata" hauria de celebrar aquesta disposició inclosa a la Llei d'Habitatge.

Isaura Leal, del PSOE, també va criticar les agrupacions de dreta per "tergiversar" al voltant d'aquest projecte de llei, i ha negat que a través de la norma es protegeixi l'okupació.

Per part d'EH Bildu, Oskar Matute va rebutjar que la llei suposi una invasió competencial i va reconèixer que la normativa potser no agradi a tothom, sobretot als "fons d'inversió". Això sí, va apuntar que tampoc no era el propòsit de la seva formació trobar el vistiplau d'aquests fons.

Sobre les crítiques a la suposada invasió competencial també s'ha referit la portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Pilar Vallugera, que ha defensat els criteris autonomistes, però ha advertit que aquests perduren "fins que es produeix un problema" i l'Estat decideix intervenir.