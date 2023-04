Un moment de la votació. Foto: Congrés dels Diputats

El Govern ha aprovat aquest dijous 27 d'abril la Llei d'Habitatge amb els vots dels seus socis, ERC i Bildu.

La llei imposarà nous límits a la pujada del preu del lloguer a tot el país, permetrà rebaixar la figura de gran forquilla d'habitatge de deu a cinc immobles en determinats casos i impedirà a aquests propietaris desnonar llogaters vulnerables sense un acte de conciliació o arbitratge previ.

Entre altres mesures, la norma manté el límit del 2% per a aquest any a la pujada del lloguer i l'eleva fins al 3% el 2024 per, abans del 31 de desembre del proper any, crear un nou índex de referència aplicable al territori al marge de l'IPC.

D'altra banda, la llei permetrà rebaixar de deu a cinc immobles el concepte de grans forquilles i estendrà a les persones físiques les restriccions per a arrendadors contemplades a zones tensionades.

A més, la nova llei introdueix una bateria de mesures per dificultar els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, especialment quan l'arrendador sigui una gran forquilla d'immobles. D'aquesta manera, els desnonaments no es poden fer sense una hora i una data predeterminada.