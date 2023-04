El polític va enviar ahir un comunicat dient que no parlaria sobre el cas d'aquest diumenge, però avui ha remès una altra nota, al·legant que va ser una distracció en una recta "sense referències de cap mena".

En obrir-se un procediment penal, la DGT li ha de tornar la multa, 300 euros; en espera que es resolgui el plet als jutjats de Puebla de Sanabria.

El judici ràpid hauria de ser els propers dies. Si, com és probable, el mandatari no es mostra conforme, passarà a la via ordinària, amb uns terminis molt més llargs. Així, el PP tindria oportunitat de calmar la polèmica.

El PSOE afegeix llenya al foc amb la revelació que el mateix vehicle va ser sorprès en un altre excés de velocitat fa dos anys, també un diumenge, i que la Diputació no va evitar identificar l'infractor. Els socialistes reclamen que Baltar digui amb qui viatjava.

A més, Radio Ourense revela que al mateix Volkswagen Passat li han caigut nou multes més per excés de velocitat. En dues ocasions, Baltar va ser identificat per la Guàrdia Civil i se suposa que va pagar les multes. A les altres set, les abonaria el titular del cotxe, la Deputació, és a dir, les arques públiques.

El president de la Deputació d´Ourense i president de l´Associació Europea de Citats Històriques Termais (Ehtta), Manuel Baltar, en una foto d´arxiu d´EP

Manuel Baltar ha canviat d'estratègia i avui ha donat detalls del presumpte delicte contra la seguretat viària. El president de la Deputació d'Ourense ha demanat per primera vegada disculpes després de ser interceptat per la Guàrdia Civil, que el va caçar amb un radar a 215 quilòmetres/hora en un cotxe oficial diumenge.

El polític ja va abonar 300 euros, la meitat, de la sanció administrativa, cosa que implica que reconeix els fets. Amb tot, ara ha de comparèixer als jutjats de Puebla de Sanabria perquè s'ha obert un procés per la via penal.

En entrar en aquesta via el cas o, té dret que la Direcció General de Trànsit li torni la multa i els 6 punts retirats del carnet de conduir. Càstigs que podrien tornar a establir-se, o no, a la posterior sentència penal.

En el judici ràpid dels propers dies, Baltar tindrà l'oportunitat de mostrar-se conforme, de manera que seria condemnat a un màxim de 6 mesos de presó, encara que la pena gairebé segur serà menor a causa de la manca d'antecedents penals.

També es pot mostrar disconforme, per la qual cosa el jutge d'instrucció no podria liquidar el cas. El plet passaria a la jurisdicció penal ordinària, que no es distingeix precisament per la seva agilitat. El polític podria enfrontar-se a una condemna en primera instància, que podria recórrer almenys en dues instàncies superiors . Tot el procés pot fer, per tant, anys.

