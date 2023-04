El president Pere Aragonès i la consellera Teresa Jordà a Mollerussa (Lleida)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al Govern que financi el 40% del projecte de modernització del Canal d'Urgell (Lleida) , que ha assegurat que té "un cost mínim" de 1.200 milions d'euros.

Ho ha dit aquest dijous després de reunir-se a Mollerussa (Lleida) amb la consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, amb la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell.

Ha afirmat que la Generalitat finançarà el 60% i ha considerat "fonamental tenir un full de ruta compartit i uns costos assumibles per als pagesos de la zona", per la qual cosa ha demanat que el Govern assumeixi el 40% restant.

TANCAT DES DEL DIMARTS

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (Lleida) ha tancat aquest dimarts el reg a causa de la sequera, si bé garanteixen un "cabal mínim continu" per garantir l'aigua de boca a l'estiu i afavorir la supervivència dels arbres fruiters.

Ho ha explicat el director general de la Comunitat, Xavier Díaz, ha dit que aquesta decisió suposa tancar el canal per a reg "cinc mesos abans del que és habitual", ja que la campanya sol acabar a finals de setembre i va començar fa un mes, a finals de març.

Davant la seu de la Comunitat a Mollerussa, ha considerat que la situació és "totalment excepcional, dramàtica", i ha assegurat que l'any hidrològic ha començat com el pitjor dels darrers 70 anys.

Els regants aposten per dedicar les reserves disponibles a garantir el subministrament a les poblacions ia "garantir la supervivència dels arbres, no per produir però sí perquè puguin continuar produint en els propers anys", i per això el cabal mínim continu que s'alliberarà és duns dos metres cúbics per segon.

50.000 HECTÀREES AFECTADES



Díaz ha detallat que es deixaran de regar 50.000 hectàrees en total: 26.000 de cereal d'hivern com a blat i ordi, 6.500 de blat de moro i cultius alternatius a aquest, 7.500 d'alfals i unes 9.500 d'arbres fruiters. A més. va augurar la "pèrdua de totes aquestes produccions, gairebé segur al 100% tret que es reverteixi la situació i faci un maig extraordinàriament plujós com va passar el 2008", cosa que considera complicat que passi.

Ha avisat que això "repercutirà i molt a la butxaca de tota la societat, perquè la manca de subministrament d'aliments del camp d'aquesta zona repercutirà negativament en el preu dels aliments de tot Catalunya" i ha explicat que ja han iniciat reunions amb administracions locals sobre això.