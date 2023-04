El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha cridat aquest divendres a rescatar una Catalunya oberta, bilingüe i tolerant en la seva quarta visita a la comunitat en un mes: "Em prendré seriosament aquesta terra".

"Provinc d'una en què s'assembla molt, on tenim dues llengües, una cultura molt intensa, un patrimoni i la nostra història, i conformem amb el pacte constitucional l'Espanya de les autonomies", ha defensat en un acte amb el líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, l?eurodiputada Dolors Montserrat, i la candidata al?alcaldia de Tarragona, Maria Mercè Martorell.

Després de reivindicar els més de 40 anys de constitucionalisme i democràcia, ha assegurat que estan compromesos amb "l'Espanya autonòmica" i intentar prioritzar l'esperit de resoldre els problemes i no de crear-los.

Així, ha recordat que el poble català va votar la Constitució del 1978, l'Estatut i va construir "amb la resta de pobles d'Espanya, una de les terres més cosmopolites i obertes" que hi havia.

"Ens interessa rescatar aquesta terra cosmopolita, oberta, tolerant, bilingüe, i la volem rescatar perquè entenem que, en aquest moment, Catalunya, no està vivint els millors moments econòmics, socials i també polítics", ha sostingut.

Segons Feijóo, no vénen a dividir perquè "per això ja hi ha força partits" ni a construir murs, i sí que volen unir i aixecar ponts.

"No venim a titllar un de ser més o menys català o espanyol. Tenim aquesta doble consciència de ser català i espanyol a Catalunya, o de ser gallec i espanyol a Galícia", ha remarcat.

Per això, ha avisat que s'acabarà "la tensió i l'interès d'una minoria per crispar, dividir i separar perquè puguin continuar governant en aquest maremàgnum de falses xifres, mentides i relats trucats".

CANVI A TARRAGONA



Abans ha intervingut a l'acte el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que ha mostrat la seva esperança que hi hagi un canvi a Tarragona de la mà de la seva candidata després d'alertar del risc del "populisme municipal, l'epicentre del qual és la Barcelona d'Ada Colau".

"És contagiós a tot Espanya. La Llei d'Habitatge de Pedro Sánchez està inspirada en aquest laboratori", ha assegurat el dirigent popular, que ha acusat les màfies d'estar, la majoria d'ocasions, darrere de les ocupacions il·legals de vivenda.

També ha criticat la “turismefòbia” que es practica i el concepte que tenen en matèria de seguretat ciutadana.

"Al populisme li va el lletgisme urbà. Els mola el cutre. Si els dónes a triar entre el nostre meravellós amfiteatre i una casa 'okupa' cotxambrós, escullen el casal. És la seva manera d'entendre el món", ha apuntat.

La candidata del PP a l'alcaldia de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha acusat l'actual govern municipal d'haver aconseguit que els seus ciutadans coincideixin a pensar que la ciutat està “bruta, plena de pintades, abandonada, poc il·luminada, sense seguretat i amb ocupació ".

"És un sentiment generalitzat", ha lamentat Martorell, que ha reivindicat els eixos del port i la indústria de Tarragona així com el patrimoni.