Arxiu - El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares

El Ministeri d'Afers Estrangers va convocar i va mantenir aquest dijous una reunió amb el nou ambaixador de Rússia a Madrid, Iuri Klimenko , en protesta pels "atacs" al Govern espanyol des de les xarxes socials de l'Ambaixada russa i especialment per un tuit al que s'insinuava la presència de militars espanyols a Ucraïna.

Segons han confirmat divendres fonts diplomàtiques, el departament que dirigeix José Manuel Albares va exigir a l'ambaixador rus la retirada immediata d'una publicació en què es criticava la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb un vídeo de combatents espanyols. I han precisat que des de l'Ambaixada de Rússia s'havia eliminat aquest contingut abans de la reunió.

La secretària d'Estat d'Afers Estrangers i Globals, Ángeles Moreno, va traslladar a l'ambaixador rus a Madrid el seu "enèrgic rebuig" a aquest tipus de publicacions i iniciatives. La reunió va tenir lloc ahir al matí a la seu del Ministeri, han indicat les fonts.

Aquest fet s'ha produït només dies després que el nou ambaixador Klimenko presentés les seves cartes credencials davant del Rei Felip VI. Ho va fer dijous passat en un acte privat al Palau de la Zarzuela i no al Palau Reial de Madrid, com és tradició, davant les particulars circumstàncies al voltant de Rússia per la seva invasió d'Ucraïna.

Va ser dimecres que l'Ambaixada russa, a través del seu compte oficial a Twitter, va compartir un vídeo de dues persones amb roba militar a les quals se sentia parlar en espanyol. I afegia unes declaracions de la ministra espanyola de Defensa negant la presència de tropes espanyoles a Ucraïna, insinuant que no era així.

Poques hores després, l'Ambaixada va retirar la publicació i, alhora, el Ministeri de Defensa va negar la presència de militars espanyols a sòl ucraïnès . "És rotundament fals que hi hagi militars espanyols a Ucraïna. Aquest tuit és una arma de desinformació de les moltíssimes utilitzades per Rússia", va assegurar a Europa Press un portaveu del Ministeri