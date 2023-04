Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs, durant una sessió de control al Parlament de Catalunya, a 8 de febrer de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs , ha al·legat davant de la Junta Electoral Central (JEC) que la sentència que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental no és ferma i que retirar-li l'escó vulneraria el dret a la participació política ia la presumpció d'innocència .

En un escrit remès a la JEC, els seus advocats sostenen que l'òrgan electoral no és competent per "deixar sense efecte credencials o declarar vacants" al Parlament, com va passar amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exdiptuat Pau Juvillà.

A parer seu, els arguments en què la JEC s'ha emparat en el passat per declarar vacants escons són "creacions jurídiques ad hoc per intentar privar arbitràriament i il·legalment d'un càrrec electe" al marge de les garanties de l'Estat de dret.

A més, defensen que la JEC només es pot pronunciar sobre l'elegibilitat d'un candidat que encara no ha estat elegit, cosa que no és el seu cas: "És evident que qui ha resultat elegit no pot esdevenir inelegible en relació amb un procés que ha conclòs, ni tan sols sobrevingudament".

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar Borràs a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes en considerar provat que els va adjudicar a dit un amic amb pressupostos falsos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes ( ILC), en una sentència recorreguda davant del Tribunal Suprem (TS) i que encara no és ferma.

"UN INTENT DE FRAU DE LLEI"



La defensa de la líder de Junts subratlla que no ha incorregut en cap de les causes de cessament que preveu el Reglament a l'article 24 per als diputats, com són haver estat condemnat per sentència judicial "ferm" que anul·li la seva elecció o els inhabiliti.

"Ens trobem, doncs, davant d'un intent de frau de llei segons el qual, per una banda, es pretén privar el Parlament de Catalunya de les seves competències i, de l'altra, es pretén privar també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de les seves, en particular de la seva competència per, arribat el cas que la sentència esdevingués ferma, executar-la", afirmen.

Asseguren que "no hi ha un sol Estat membre" de la Unió Europea on una sentència penal determini que una persona sigui declarada inelegible, com va argumentar la JEC basant-se en l'article 6.2b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral Central (Loreg).

Segons aquest article, són inelegibles els condemnats per delictes contra l'administració com ho és la prevaricació --també per terrorisme, rebel·lió i contra les institucions de l'Estat-- encara que la sentència no sigui ferma, quan la condemna porti aparellada una pena d'inhabilitació.

La defensa de Borràs lamenta la interpretació que ha fet d'aquest article el TS, "instància obcecada a apartar dels càrrecs per als que han resultat elegits els diputats d'ideologia independentista", i adverteix que la Cort Constitucional italiana va anul·lar un article similar de l'ordenament italià.

També sosté que Cs, PP i Vox no tenen legitimitat per instar la JEC a retirar-li l'escó, ja que no tenen "cap dret vinculat a la condició de diputada" de Borràs ni, per tant, interès legítim en el procediment, segons els advocats de la líder de Junts.

VINE A LA JEC UN "OBJECTIU PUNITIU"



Per tot això, la defensa de Borràs demana a la JEC desestimar la petició d'aquests partits i adverteixen que, si no ho fa, la resolució del recurs de cassació davant el TS quedaria sense "efectes reals".

"L'Acord d'aquesta Junta Electoral en virtut del qual es formulen les presents al·legacions, així com els escrits presentats pels partits polítics sol·licitants, tenen un objectiu punitiu absolutament il·legítim", critiquen els lletrats.

A més, lamenten que la JEC no els traslladés l'expedient sobre el cas i que, quan ho van demanar, els instara a consultar la còpia remesa al Parlament atesa la seva extensió, i sense suspendre el termini de deu dies per pronunciar-se.