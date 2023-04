La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, intervé durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, a 29 de març de 2023, a Madrid (Espanya).

La líder de Cs al Congrés, Inés Arrimadas , ha sostingut aquest divendres que la Llei d'Habitatge no millorarà l'accés a l'habitatge dels joves ni de les famílies perquè “l'únic dret nou que implanta és el dret a okupar”.

"En aquest país es protegeix més el delinqüent que el pencador. El que diu el Govern als joves d'aquest país és que, si volen un habitatge, el més fàcil que poden fer és okupar", ha dit en declaracions als mitjans abans d´un acte a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) amb l´alcaldable de Cs, Dimas Gragera.

Arrimadas ha sostingut que la Llei d'Habitatge suposa una "privatització per part del Govern dels serveis socials" en traslladar les famílies amb un pis en propietat -ha dit- la responsabilitat de garantir l'accés a l'habitatge.

També ha titllat d'"electoralista" la proposta de la vicepresidenta del Govern, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, d'una 'herència universal' de 20.000 euros en complir els 18 anys.

En aquest sentit, ha acusat el Govern de treure la "xequera" davant les eleccions municipals, i ha afegit textualment que el que necessiten els joves és millors oportunitats per accedir a l'habitatge i al món laboral.

EXPECTATIVES DAVANT DEL 28M



Davant la campanya electoral de les municipals, Arrimadas ha defensat que el seu partit és un espai "súper necessari" i l'únic de centre.

A més, ha garantit que buscaran obtenir el millor resultat i condicionar polítiques municipals de centre des dels consistoris: "Per descomptat, Cs continuarà sent decisiu a molts llocs", ha augurat.

ACTE AMB GRAGERA I CARRIZOSA



A l'acte amb candidats de Cs per Santa Coloma, Arrimadas ha defensat que la candidatura que lidera Gragera té un projecte per a la ciutat, que no és "ni el mas de (Núria) Parlon ni el passatemps de (Gabriel) Rufián".

Ha detallat que Cs presentarà unes 100 llistes a Catalunya per a aquestes eleccions --i 800 a tot Espanya--: "El futur de Cs és on va néixer, i on té les seves arrels, a Catalunya. Aquí sabem què és lluitar".

GRAGERA I CARROSSA



Per part seva, Gragera ha afirmat que la seguretat és el principal problema dels veïns de Santa Coloma i s'ha compromès a incrementar agents i retirar ajudes socials als que delinquen: "Hem marcat l'agenda. Ara volem governar la ciutat: si fins i tot Rufián parla de seguretat!".

També ha proposat invertir 16 milions d'euros als barris de Santa Coloma, garantir la gratuïtat dels menjadors escolars i rebaixar els costos fiscals d'obrir un negoci a la ciutat, a més de baixar els sous polítics.

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha agraït a Inés Arrimadas la seva tasca al Congrés i en la seva etapa al Parlament: "És la líder nacional que sempre té Catalunya a la boca".