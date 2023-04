La ministra d'igualtat, Irene Montero / @EP

La reforma de la Llei del 'només sí que és sí' aprovada al Congrés dels Diputats que modifica la forquilla de penes per a l'agressió sexual amb violència i intimidació entra en vigor aquest dissabte, 29 d'abril, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Els canvis introduïts a la norma suposaran elevar el càstig fins a dos anys de presó respecte al text impulsat pel Ministeri d'Igualtat.

Això és perquè aquest text torna a la forquilla de penes, d'un a cinc anys, que es recollien per a les agressions sexuals al Codi Penal el 2010, l'última reforma que va patir aquesta norma abans de tornar a canviar amb la Llei del 'només sí que és sí'.

No obstant això, els canvis introduïts s'aplicaran als delictes d'agressió sexual que es produeixin a partir d'aquest dissabte i no impediran les revisions de penes a agressors sexuals ja condemnats, ja que els reus es beneficien de la llei en vigor més favorable. per a ells. I, segons la presidenta de l'Observatori de la Violència de Gènere, Ángeles Carmona, encara “es veuran moltes reduccions de condemnes per agressió sexual”.

Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), gairebé un miler d' agressors sexuals han vist reduïdes les condemnes i un centenar han estat excarcerats des del 7 d'octubre que va entrar en vigor la llei. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha rebutjat els canvis perquè considera que suposa un retrocés per a les dones i ha atribuït les reduccions de condemnes a un problema d'aplicació de la llei per part dels jutges.

Per part seva, la Sala Penal del Tribunal Suprem té previst analitzar el 6 de juny en un ple monogràfic la vintena de recursos que ja tenen sobre la taula, tant de la Fiscalia com d'altres acusacions o defenses, "contra actuacions d'audiències provincials que han revisat sentències fermes".

La Llei, amb la reforma, manté la redacció dels dos primers punts redactats pel Ministeri Igualtat , que assenyalen que: “només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona" i que "es consideren en tot cas agressió sexual els actes de contingut sexual que es facin emprant violència, intimidació o abús d'una situació de superioritat o de vulnerabilitat de la víctima, així com els que es executin sobre persones que es trobin privades de sentit o de la situació mental de les quals s'abusés i els que es realitzin quan la víctima tingui anul·lada per qualsevol causa".

Però sí que s'hi inclou un nou tercer punt per recollir que "si l'agressió s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat, el responsable serà castigat amb pena d'un a cinc anys de presó".

VIOLACIÓ AMB VIOLÈNCIA

En aquest sentit, també es modifica l' article 179 . Si a la Llei del 'només sí és sí' es recull una pena de quatre a dotze anys per a les agressions amb penetració (violació), el nou text afegeix que en el cas que aquesta violació inclogui violència i intimidació aquesta forquilla de penes és de 6 a 12 anys, com el 2010.

En el cas dels agreujants, aquest text també torna al Codi Penal anterior a la Llei del 'només sí que és sí', encara que adaptant-se a la proposta que ara fa en distingir agressions sexuals amb violència o sense. Així, s'hi inclouen les forquilles d' Igualtat --de 2 a 8 anys i de 7 a 15 anys, en els casos d'agressió sexual amb penetració o sense, respectivament-- i recupera les forquilles existents al Codi Penal anterior al 'només sí és sí', de 5 a 10 anys i de 12 a 15 anys , per als nous subtipus que proposa ara: agressions sexuals amb violència, amb penetració o sense.

De la mateixa manera, s'afegeixen diverses disposicions transitòries en què s'assumeix que la norma serà aplicable per a delictes comesos abans de la seva entrada en vigor si és més favorable per al reu i que es tindran en compte les penes que correspondrien al fet enjudiciat amb l'aplicació de les normes completes del Codi Penal anterior a la reforma i les que s'hi estableixen i la possibilitat d'imposar mesures de seguretat. En tot cas, estableix que el reu serà escoltat.

A més, el nou text determina que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) podrà assignar la revisió de les sentències fermes a un o diversos jutjats penals o seccions de les Audiències Provincials i que es procedirà a la revisió del penat que estigui complint efectivament la pena aplicant la disposició més favorable considerada taxativament i "no per l'exercici de l'arbitri judicial".

NEGOCIACIONS AMB EL PP

Aquests són els punts que el PSOE manté del text original que va registrar el mes de febrer passat. Però durant la tramitació, els socialistes ha inclòs algunes mesures, que segons els socialistes són “tècniques”, i que neixen de la negociació amb el PP.

A través d'aquestes modificacions, el text inclou un article que corregeix la destipificació que la llei fa per error de la distribució o la difusió pública a través d'Internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació o de la comunicació de continguts específicament destinats a promoure, incitar o fomentar la comissió de delictes d‟agressions sexuals quan es tracti de menors de 16 anys.

A més, recupera la responsabilitat de la persona jurídica en els casos de tracte degradant, assetjament laboral o assetjament immobiliari, entre d'altres canvis de redacció que també s'han aplicat durant la tramitació.

LLEI RHODES

D'altra banda, aquest text inclou la correcció del redactat de l'article 132 de la Llei contra la violència a la infància, coneguda com 'Ley Rhodes', on se cita dues vegades els delictes contra la llibertat dels menors amb dos terminis temporals de prescripció diferents.

Després de l'aprovació d'aquesta reforma, es resol aquest error concretant que, en el cas dels “delictes contra la llibertat sexual” quan la víctima sigui una persona menor de 18 anys, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del moment en què la víctima compleixi "35 anys i, si mor abans d'assolir aquesta edat, a partir de la data de la mort".