El conegut polític i ara director del Canal Red , Pablo Iglesias , ha estat el centre d'atenció després d'anunciar els seus ambiciosos plans d'aprofitar el cessament de transmissions de Barça TV per ocupar-ne la freqüència . Tal com ha avançat, THE OBJECTIVE, els representants de Canal Red ja han contactat els dipositaris de la llicència per emetre a tota la comunitat autònoma, cosa que implicaria reemplaçar el canal del famós Futbol Club Barcelona . L'operació tindria un cost proper als dos milions d'euros , segons experts en la matèria.

Dijous passat, la televisió del reconegut club català de futbol, va anunciar la seva decisió de no renovar el contracte amb TBSC Barcelona Producciones , empresa encarregada de la producció del contingut fins ara. Aquest contracte vencerà el pròxim 30 de juny, fet que ha portat els operadors del sector televisiu a interpretar aquest moviment com l'inici d'un procés destinat a la cloenda de Barça TV. Tot i que oficialment la decisió s'emmarca en l'ajust financer que ha de complir el club per complir els paràmetres de LaLiga.

Després de l'anunci de la finalització de la seva col·laboració amb la productora vinculada a Telefónica, s'espera que Barça TV també rescindi els acords de lloguer i emissió del canal, i és aquí on el grup liderat per Iglesias entra en joc. De fet, a partir d'aquest moment s'obren múltiples escenaris i fonts properes a l'estratègia de la televisió d'Esglésies apunten al seu interès concret en l'emissió a Catalunya, després d'haver aconseguit entrar a la TDT local de Madrid amb el tancament de 7NN .

Les fonts consultades descriuen els primers contactes amb els operadors televisius catalans i apunten a la possibilitat concreta que Iglesias arribi a un acord amb els propietaris de la freqüència. Si bé hi ha altres canals interessats, Canal Red té un avantatge objectiu , ja que va saber del moviment de Barça TV abans que ningú. Això suggereix un flux d'informació privilegiada possible amb la cúpula del club de futbol.

Segons fonts properes a l'assumpte, el lloguer de la freqüència i l'emissió a través d'un nou acord amb els amos i l'empresa Cellnex, que ofereix les antenes i la connexió amb els satèl·lits, podrien costar al voltant de dos milions d'euros . D'aquesta xifra, 1,6 milions d'euros serien destinats únicament a l' ús de les estructures de Cellnex , una tarifa que es decideix en funció del tipus de territori (muntanyes, llacs, etc.) on es transmet el senyal. A això caldria afegir 400.000 euros més en pagaments de lloguer, cosa que suma un total de dos milions d'euros, sense tenir en compte les despeses de plantilla i producció dels programes del Canal Red, que, de moment, s'elaboren en la capital.

Amb l'aterratge previst a Catalunya, sorgeix la pregunta sobre el finançament del nou canal d'Esglésies i del possible paper que pugui estar exercint el magnat Jaume Roures al projecte.

El Canal Red, dirigit per Pablo Iglesias, es finança a través del mecenatge dels seus teleespectadors , segons fonts properes al projecte. Tot i que les xifres oficials dibuixen entrades al voltant de 600.000 euros , experts i empresaris del sector consideren que aquesta quantitat seria insuficient per sostenir una emissió a la TDT de més d'un any només a la capital. A Madrid, on el canal xarxa s'ha fet amb la freqüència de 7NN, el cost anual pot oscil·lar entre els 100.000 i els més de 400.000 euros, en funció de si s'ha signat un acord de lloguer o de compra. Tot i això, si Iglesias vol expandir-se també a Catalunya, el desemborsament necessari es dispararà.

El possible paper de Jaume Roures a l'operació del Canal Red i la seva expansió a Catalunya continua sent objecte d'especulació. Tot i que Iglesias va anunciar a xarxes socials que Roures ja no estava darrere del Canal Red, l'empresa Melancolic Films, controlada per la filla de Roures, encara apareix com a " responsable " del lloc on s'emet el canal a la seva web oficial.

A més, les fonts consultades suggereixen una possible col·laboració directa entre Roures, Joan Laporta (president del Futbol Club Barcelona) i el Canal Red a l'operació d'expansió a Catalunya. Els representants del Canal Red van manejar la informació sobre els plans de Barça TV abans que l'emissora fes públic el seu anunci, cosa que els va permetre avançar-se a altres competidors. En qualsevol cas, el paper de Roures i la possible col·laboració en l'expansió del Canal Red segueixen sent objecte d'especulació.