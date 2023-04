L'expresident de la Generalitat insta la Generalitat a assumir-ne les responsabilitats amb urgència. | @EP

L'expresident de la Generalitat José Montilla acusa el Govern de no haver dut a terme "cap obra nova rellevant per encarar la situació d'emergència" derivada de la sequera a Catalunya.

A l'article d'opinió 'La sequera és estructural' publicat pel diari 'Ara' aquest dissabte i recollit per Europa Press, José Montilla ha lamentat que, en aquesta qüestió, el Govern "ni ha executat les seves obres programades, ni ha fet previsions sobre això”.

Per a l'expresident català, és sorprenent "l'escassa inversió duta a terme durant aquests darrers anys, malgrat disposar de projectes al calaix i de recursos financers".

"No es tracta de buscar culpables a altres administracions, sinó de treballar junts a partir de l'exercici de les obligacions que corresponen al nostre autogovern", ha explicat Montilla, afegint que ja s'ha perdut massa temps.

Davant d'aquesta situació, ha dit que és imprescindible la cooperació i la coordinació amb les diferents administracions, així com el consens polític i territorial, "a més quan l'actual Govern no disposa de majoria al Parlament".

Ha afegit que el dèficit hídric a Catalunya no es resoldrà "simplement amb una bona temporada de pluges que, de moment, no sembla arribar", i per això ha instat la Generalitat a assumir les seves responsabilitats amb urgència.