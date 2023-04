El primer secretari del PSC preguntat per si veu possible un pacte PSC-Junts a Barcelona després de les municipals, ha respost que ara “convé obrir una nova etapa” a la ciutat després dels governs de Xavier Trias i Ada Colau. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès , que "agafi les regnes", assumeixi responsabilitats i col·labori amb les altres administracions davant la situació de sequera a Catalunya.

En declaracions als periodistes, després de visitar Badalona amb l'alcalde, Rubén Guijarro , ha afegit que la Generalitat no pot "carregar-li el mort" als ajuntaments, i que espera assolir un acord amb el Govern sobre la gestió de la sequera la setmana que ve.

També ha celebrat l'aprovació dijous al Congrés de la Llei de l'Habitatge , "la primera llei d'habitatge en democràcia", i ha elogiat el lideratge de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

"Mai ningú abans no ha fet tant com el Govern d'Espanya per resoldre el tema de l'habitatge, tot i que és una competència de les comunitats autònomes, i, per tant, de la Generalitat de Catalunya", ha afegit.

Ha destacat que la llei garanteix l'accés a l'habitatge reconeixent-ho com a dret i que genera seguretat contra les ocupacions, a les quals s'ha referit com "un càncer contra la convivència" davant de les quals s'ha de tenir tolerància zero.

Pel que fa a la Presidència del Parlament , ha considerat que s'estan maltractant les institucions catalanes i ha demanat a ERC i la CUP a “pensar a Catalunya i deixar de banda els seus interessos tàctics”.

"CONVÉ OBRIR UNA NOVA ETAPA" A BARCELONA



Preguntat per si veu possible un pacte PSC-Junts a Barcelona després de les municipals, ha respost que ara "convé obrir una nova etapa" a la ciutat després dels governs de l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias , i l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau , perquè creu que ja han tingut la seva oportunitat.

Per ell, el candidat del PSC, Jaume Collboni , "és l'única persona que pot obrir aquesta etapa amb garanties" i assegurar una ciutat oberta, cosmopolita, que s'entén amb tothom i que genera prosperitat, ha dit textualment.

També ha contrastat les polítiques de Guijarro a Badalona en matèria de seguretat, neteja i polítiques socials amb la gestió del Govern, “allunyat de les preocupacions del dia a dia de la ciutadania”.

Els ha retret estar "parlant de claredat i de coses que divideixen els catalans" en lloc de prioritzar temes urgents, ha dit, com l'impacte de la sequera a Catalunya.