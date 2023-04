La portaveu de Ciutadans al Congrés ha manifestat que no vol que Barcelona "sigui coneguda internacionalment com el paradís dels okupes, ni que l'alcaldessa de Barcelona sigui una referència de l'ocupació", en al·lusió a l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. | @EP

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha criticat la Llei d'Habitatge aprovada dijous passat ia la qual la formació va votar en contra, i ha assegurat que "l'únic que dona és més tranquil·litat als okupes, més por als propietaris i més frustració als joves”.

Ho ha dit aquest dissabte al recinte de la Fira d'Abril de Barcelona durant una visita per acompanyar l'alcaldable de Cs a Barcelona, Anna Grau , a “una de les festes més multitudinàries de Catalunya, on es veu clarament quina és la cultura catalana".

En aquest sentit, ha defensat el projecte de Grau: “Tenim moltes ganes que s'acabi el cicle infernal de Colau i comenci el cicle liberal de Ciutadans”.

Per part seva, Grau ha reivindicat la Fira d'Abril de Barcelona com un exemple de la cultura catalana i ha expressat la seva intenció de treballar per acabar amb l'ocupació: "Escombrarem tots els okupes de Barcelona", ha assegurat.