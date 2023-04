El plantejament arriba en el marc del cas d'Amazon Martorelles que es va viure el gener d'aquest any. | @EP

ERC ha registrat una moció al Parlament de Catalunya per crear una comissió d'estudi per regular l'activitat de l'economia de plataformes "davant les denúncies de vulneració de drets laborals en els casos de grans empreses com Amazon o Glovo".

Segons ha informat la formació aquest dissabte en un comunicat, la comissió permetrà "començar a recopilar informació i establir unes primeres bases per regular-ne l'impacte".

El diputat republicà Jordi Albert ha assenyalat que "aquest tipus d'empreses acaben erosionant el teixit econòmic arrelat al territori, afecten negativament el comerç de proximitat i, en alguns casos, dificulten les agrupacions sindicals".

En aquest sentit, pretenen que la comissió aprofundeixi "en la casuística concreta i busqui solucions legislatives especifiques" com és, segons la seva opinió, la Llei de l'últim tram en què treballa el Govern per mitigar els problemes del repartiment de productes adquirits a distància.

La proposta dels republicans arriba en el marc del cas d'Amazon Martorelles i ha inclòs a la moció "el compliment dels acords arribats entre la direcció d'Amazon i el comitè de vaga".