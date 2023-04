Alfonso Rodríguez Gómez de Celis / @EP

El vicepresident primer del Congrés i secretari de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis , ha conclòs després d'escoltar els seus candidats a alcalde de 6 grans ciutats, que en els propers anys es posaran al mercat 240.000 vivendes sumant les 183.000 promeses per Pedro Sánchez i les 60.000 compromeses per aquests caps de llista socialistes.

Aquesta ha estat una de les principals conclusions que ha ofert Rodríguez de Celis després del col·loqui per streaming amb sis candidats socialistes titulat “Políticament parlant: de vivenda” .

Es tracta dels candidats a les alcaldies de València : Sandra Gómez; de Màlaga, Daniel Pérez; de Madrid, Reis Maroto; de Barcelona, Jaume Collboni; de Las Palmas, Carolina Darias i l'alcalde de Sevilla i candidat a la reelecció, Antonio Muñoz.

Tots han lamentat, en general, l'expulsió dels joves de les grans ciutats cap a municipis propers, per la impossibilitat d'accedir a un habitatge propi o de lloguer. En el resum, De Celis ha citat com a mesures en comú, la lluita contra pisos buits, els apartaments turístics, la declaració de zones saturades, la subvenció al lloguer per als més joves que complementi els 200 euros que ja aporta el Govern d'Espanya i els fons europeus destinats a la rehabilitació.

L?objectiu de totes les mesures, ha dit, és planificar mesures perquè les ciutats espanyoles estiguin en estàndards europeus del 20% d?habitatge públic.

La primera a intervenir ha estat la candidata a l'alcaldia de la capital, Reyes Maroto , que ha promès la construcció de 15.000 vivendes en 8 anys. En la seva intervenció ha apostat per un control estricte dels pisos turístics i treure al mercat 82.000 habitatges buits en què no resideix ningú. Per això, promet incentivar la posada al mercat d'aquests immobles amb un lloguer segur.

A més, aposta per assolir un pacte local per l'habitatge perquè hi hagi prou habitatge assequible especialment per als joves i per dignificar habitatges considerats infrahabitatge, així com millorar l'accessibilitat del que ha anomenat pisos trampa.

LES NOVES PROMOCIONS HAURAN DE PAGAR EL 30% A L'AJUNTAMENT

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , on ha exercit aquesta legislatura com a tinent d'alcalde amb Ada Colau, ha admès que "no ha funcionat", perquè és massa rígida, la norma aprovada per l'ajuntament que preveia reservar a habitatge social un 30% de les promocions noves i de rehabilitació. Ara assegura que es canviarà aquest percentatge per diners.

Collboni ha culpat l'anterior alcalde Xavier Trías de no preveure el planejament per al futur de la ciutat. Però ha assegurat que en els darrers quatre anys han desenvolupat sòl en tres zones noves per als propers 10 anys: Sagrera, Bon Pastor i Zona Franca. Això, ha afirmat, permetrà 60.000 pisos nous de promoció pública i privada, 25.000 dels quals seran de protecció oficial.

Una altra de les propostes que ha fet és incentivar el lloguer amb el "pla 500" perquè els propietaris lloguin habitatges a preus de mercat, però subvencionant la renda amb fins a 500 euros. El propietari tindria, ha dit: seguretat jurídica, bonificació de l'IBI al 95 per cent i subvencions de fins a 20.000 euros per a rehabilitació energètica. Amb aquesta mesura espera que surtin al mercat entre 800 i 1.000 vivendes cada any.

Collboni ha carregat també contra els pisos turístics , dels quals n'hi ha 9.000 a la capital catalana, deixant clar que no es concediran més llicències i s'estan posant sancions dures. També planteja combatre les "okupacions delictives", no les de les famílies vulnerables, i ha plantejat que la comunitat de propietaris pugui ser actor legitimat per presentar denúncies i ha apostat pel desallotjament en 48 hores.

La candidata a l'alcaldia de València, Sandra Gómez , s'ha lamentat de la tensió dels preus de lloguer, que a València ha pujat un 20% l'últim any. I per propiciar que els veïns no s'hagin d'anar a viure a localitats limítrofes, ha explicat que ahir van presentar a l'Ajuntament una moció per declarar València una zona tensionada.

També ha carregat contra els fons d'inversió, i ha deixat clar que la seva proposta és desincentivar la compra especulativa elevant en un 200% l'impost de plusvàlua.

PUJAR 200% LA PLUSVALIA ALS FONS I TAXA TURÍSTICA ESPECIAL

A més, ha anunciat que obligaran els promotors que el 10% de tota la vivenda que es construeixi sigui per a lloguer assequible gestionat per l'Ajuntament, com a forma "àgil i ràpida" de garantir un parc d'habitatge públic aprofitant els nous desenvolupaments.

També ha defensat la Llei d'Habitatge perquè assegura que no està posant una càrrega als particulars, sinó que obliga els ajuntaments a oferir una alternativa social d'habitatge a les persones vulnerables.

Sandra Gómez també assenyala que estan impulsant 2.000 nous habitatges, dels quals 1.000 els està promovent el Govern central a València en terrenys que abans eren militars i s'han desafectat per crear habitatge públic.

També planteja posar les coses molt difícils als pisos turístics per als quals proposa aplicar una “taxa turística especial” i no donar més llicències.

SEVILLA COMPRA HABITATGES BUITS PER A JOVES

L'alcalde de Sevilla i candidat a la reelecció, Antonio Muñoz , per part seva, ha fet una aposta perquè es construeixin 12.000 habitatges nous de protecció pública en els propers anys entre els quals desenvolupi l'ajuntament i la resta d'administracions.

També ha explicat que durant el seu mandat han comprat vivendes buides per augmentar el parc públic sense haver de construir i ho continuarà fent. L'últim any han estat unes 250. I han realitzat permutes d'habitatges amb difícil accessibilitat a les que ha anomenat “presons” per a la gent gran o amb problemes de mobilitat.

"Ens quedem amb aquest pis presó , rehabilitem amb càrrec fons propis i el posem en circulació per a joves que no tenen problemes a pujar tres o quatre plantes", ha assenyalat.

A més, ha creat l' Oficina Municipal de l'Habitatge per atendre famílies per problemes de desnonaments i ha lamentat que bona part de la tensió als preus prové de la proliferació de pisos turístics, citant barris com el de Santa Cruz.

Considera que s'ha de declarar "zona saturada" i ha mostrat l'esperança que el Govern andalús apliqui la Llei d'Habitatge i "no sigui un fre". També estan esperant la regulació de la Junta d'Andalusia sobre habitatges turístics perquè facin servir eines als ajuntaments.

La candidata a l'alcaldia de Las Palmas, Carolina Darias, ha plantejat seguir rehabilitant habitatges, 2.500 més que se sumarien a les 3.000 rehabilitades en aquest mandat pel seu predecessor, i construir-ne 1.000 més en règim de lloguer a preus assequibles perquè la gent jove es pugui emancipar abans.

Daniel Pérez , candidat a l'alcaldia de Màlaga, per part seva, ha promès construir 10.000 vivendes de VPO a la ciutat per frenar la fugida dels joves, després de criticar que Juanma Moreno no vol aplicar la nova Llei d'Habitatge i que ahir l'ajuntament de la ciutat rebutgés declarar-la zona tensionada per al lloguer.

A més, ha carregat durament contra els pisos turístics, 4.500 al centre i 8.000 a tota la ciutat i ha plantejat no donar ni una llicència més i anar reduint les actuals, però ha reclamat també la regulació autonòmica.