La creació d'ocupació ha d'anar acompanyada d'“una lluita ineludible contra les desigualtats”. | @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dilluns 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, que “crear llocs de treball per a tothom ia tot arreu és un objectiu de país”.

En un vídeo, el cap de l'Executiu català ha assenyalat que la creació d'ocupació ha d'anar acompanyada d'“una lluita ineludible contra les desigualtats que poden fracturar i dividir la societat”.

Ha reclamat "donar forma a un acord de rendes perquè els treballadors i treballadores puguin fer front a l'augment del cost de vida, que no ha parat de créixer".

També ha posat en valor el compromís dels treballadors per fer avançar la societat i ha definit el Primer de Maig com una jornada en què “reivindicar la necessitat de perseverar i persistir perquè tota la força de treball es tradueixi en més prosperitat i benestar per a tothom".

Aragonès ha destacat que el seu Govern ha reforçat les polítiques d'ocupació a Catalunya: "El país també avança creant més llocs de treball, creant ocupació de manera sòlida i sostinguda i situant-nos en xifres prèvies a la gran crisi del 2008".