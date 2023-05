L'alcaldessa de Barcelona s'ha pronunciat abans de començar la manifestació de l'1 de maig convocada per CCOO. i UGT a Barcelona. | @EP

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha instat el Govern a "donar explicacions" sobre les incidències que hi va haver dissabte en la realització dels exàmens d' oposicions de l' Administració Pública de la Generalitat.

En declaracions aquest dilluns abans de la manifestació de l'1 de maig convocada per CCOO. i UGT a Barcelona, ha demanat als responsables de Funció Pública de la Generalitat que expliquin " com es resoldrà per garantir que es facin aquestes proves amb totes les garanties".

D'altra banda, ha mostrat el suport a la demanda dels sindicats que la inflació implica "la necessitat de pujar els salaris" per mantenir el poder adquisitiu de les famílies.