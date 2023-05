El cap de l'oposició ha considerat "pobre" la resposta que ha donat el Govern. | @EP

El líder del PSC, Salvador Illa , ha afirmat que "un Govern que no sap organitzar unes oposicions no és el més indicat per dirigir un país", en al·lusió a les incidències de dissabte durant les proves d'oposicions de l'Administració Pública de la Generalitat.

En declaracions aquest dilluns a la manifestació per l'1 de Maig a Barcelona organitzada per CC.OO. i UGT, Illa ha donat suport als treballadors públics que es van veure afectats aquestes incidències i ha considerat "pobre" la resposta del Govern, que assenyala l'empresa subcontractada per organitzar les proves.

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprofitat per reiterar el seu compromís que la Guàrdia Urbana de Barcelona doni suport a la Inspecció de Treball per fer complir les normatives laborals a la ciutat.