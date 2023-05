Jordi Turull, a un acte de Junts per Catalunya. Foto: Europa Press

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha deixat a l'aire, aquest dimarts 2 de maig, la presència del partit a la cimera sobre l'acord de claredat que vol convocar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de les eleccions municipals.

"El que hi deu haver és claredat entre les forces independentistes. Aquesta proposta no té l'aval del Parlament, de les forces independentistes i no té l'aval, juraria jo, de la majoria de votants de l'1-O. Ja veurem què fem", ha subratllat en una entrevista a TV3 .

Segons Turull, no pot ser que hi hagi "molta més complicitat a fer contents la gent que està absolutament en contra de la independència, que a refer" el moviment independentistes des de les institucions i la societat civil.

"Aquest acord no ho veiem de cap manera, el president ho sap. En aquest consell que ha creat ja s'han vist per on van les coses", ha lamentat.

Sobre la sequera, ha explicat que estan "apropant posicions" amb ERC i PSC a l'espera que el Parlament abordi aquesta tarda la proposició de llei del seu grup que pretén reformar el decret llei de mesures urgents del Govern aprovat a la Cambra.

Després de confiar que la proposició tiri endavant perquè consideren que cal actuar, ha carregat contra la "inacció del Govern d'un any cap aquí" i ha reclamat la necessitat que es puguin fer contractacions per tràmit d'emergència, no centrifugar les responsabilitats els ajuntaments i un pla de xoc d'inversions amb terminis i ajuts als sectors afectats.

Sobre si les sancions als ajuntaments són el principal obstacle perquè hi hagi un acord, Turull ha demanat no quedar-se encallat en aquesta qüestió i ha reiterat que des del grup estan disposats a parlar de moratòria.

GESTIÓ "PÈSSIMA" DE JORDÀ



També ha carregat contra la gestió de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà: “És pèssima perquè ni fa ni deixar fer, ia més no escolta”.

"Som molt crítics amb l'acció del Govern. S'està institucionalitzant la incompetència i el sectarisme", ha sostingut Turull, que ha qüestionat que el Govern aprovara primer un decret i convoqués després una cimera amb la resta de formacions sobre la sequera.

FUNCIÓ PÚBLICA



Pel que fa a les incidències ocorregudes dissabte a les proves del concurs oposició del procés d'estabilització de l'ocupació pública temporal a l'Administració de la Generalitat, ha exigit "responsabilitats polítiques" al Govern, destacant que ja decidiran en què han de consistir un cop escoltin les explicacions que han demanat a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

"Ha estat un autèntic caos. Això afecta el prestigi i el bon nom de la institució de la Generalitat, i novament centrifuguen responsabilitats. És responsabilitat de vostès", ha lamentat.

BORRÀS ÉS "UN ACTIU"



Després que el Parlament i la presidenta de Junts, Laura Borràs, ja hagin respost a la Junta Electoral Central (JEC), Turull ha assegurat que "no és ningú" per treure l'escó a la també presidenta suspesa del Parlament, i que així el batallaran jurídicament fins a les darreres conseqüències, ha dit.

Tot i això, ha assegurat que estan concentrats a les eleccions municipals i ha rebutjat que hi hagi veus que parlin de la possibilitat de celebrar un congrés extraordinari més endavant per treure Borràs de la presidència del partit. "Quan arribi el moment de decidir, decidirem", ha recalcat Turull, que ha definit Borràs com un "actiu" per al partit.