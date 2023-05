Obama sortint del Moco Museum la setmana passada - David Zorrakino - Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , va fer gestions per reunir-se amb l'expresident dels Estats Units Barack Obama aprofitant el pas per Barcelona la setmana passada pel concert de Bruce Springsteen, però "els contactes no van fructificar", ha dit la portaveu del Govern. , Patrícia Plaja, en roda de premsa després del Consell Executiu.

"Sempre s'està en contacte amb l'Ambaixada; s'ha estat des del primer moment. Quan vam saber que era un viatge privat, ens hauria agradat que s'hagués produït aquesta trobada, però els contactes finalment no van fructificar", ha respost aquest dimarts en preguntar-li per això.

Després de constatar que Obama va fer una visita privada i no institucional, ha explicat que el Govern es va posar a disposició del Consolat i de l'Ambaixada per si necessitava alguna cosa “i es va fer l'esforç per veure si, encara que fos un viatge privat, hi pogués haver aquest trobada, que finalment no es va produir”.