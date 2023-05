El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / @EP

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , considera "gravíssima" la trobada del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , amb mig centenar de fiscals afiliats a la majoritària associació conservadora, i per això l'ha acusat de "maniobrar a la foscor" amb el Poder Judicial.

En declaracions als mitjans de comunicació en el marc de l'acte institucional del 2 de maig a la Reial Casa de Correus de la Porta del Sol, a Madrid, Bolaños ha demanat a Feijóo que doni explicacions sobre el sopar que va mantenir amb els fiscals manera clandestina".

"Quins compromisos va adquirir amb una part del Poder Judicial sobre derogar lleis al nostre país? Per què el senyor Feijóo es reuneix amb gent del Poder Judicial?", ha qüestionat, per criticar que el PP pretengui "retrocedir Espanya una dècada".

Per Bolaños, "es veu molt clar perquè Feijóo no pot renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i tampoc ho ha pogut fer amb el Tribunal Constitucional". "El que vol és seguir maniobrant a la foscor amb el Poder Judicial", ha sentenciat.

Per la seva banda, Feijóo ha assegurat que el seu sopar amb fiscals afiliats a la majoritària associació conservadora ha estat "absolutament correcta i institucional" i hi ha defensat la "independència dels fiscals".

El diari 'El País' ha donat a conèixer aquest dimarts la reunió entre Feijóo i els fiscals conservadors, una cita que es va celebrar el 18 de maig passat a l'hotel Claridge de Madrid i en què el líder dels populars hauria informat als fiscals que escometrà una contrareforma urgent si governa per, per un projecte de llei, poder derogar algunes normes aprovades per l'actual Executiu, com ara la reforma del delicte de sedició. Els fiscals, per part seva, haurien mostrat el seu suport al PP contra la "deriva" del Govern.