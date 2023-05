La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, i la candidata de la CUP a l'Alcaldia de Barcelona i diputada al Parlament, Basha Changue

La CUP ha acusat la Junta Electoral de "racisme i masclisme" en impugnar vuit candidatures cupaires a les eleccions municipals del 28 de maig "conformades amb persones d'origen migrant o amb menys d'un 40% d'homes".

En un comunicat aquest dimarts, la formació anticapitalista ha concretat que la Junta Electoral de Zona ha declarat inelegibles el candidat a Rubí (Barcelona) Mohammed Barrouhou (Alternativa d'Unitat Popular); al de Santa Coloma de Farners (Girona) Mohammad El Jelaly (CUP); al de Súria (Barcelona) Baba Gaye (Fem Poble Súria), ia la de Blanes (Girona) Camila Muñoz (CUP).

"L'origen migrant dels candidats seria el motiu pel qual se'ls ha negat el dret a sufragi passiu" , ha sostingut la formació anticapitalista, i l'alcaldable de Rubí, Marina Dolcet, ha argumentat que han declarat inelegible Barrouhou per un motiu administratiu, ja que té NIE en comptes de DNI.

El mateix ha passat amb la candidata de Blanes, Camila Muñoz, que és xilena i no té DNI sinó NIE, i després la CUP va recórrer la resolució de la Junta Electoral i ha estat acceptat, per la qual cosa Muñoz podrà concórrer a les eleccions.

A més, a Moià (Barcelona), La Selva del Camp i Valls (Tarragona), la Junta Electoral ha impugnat les llistes cupaires per tenir menys d'un 40% d'homes, com estableix la Llei orgànica de règim electoral (LOREG), que fixa que els candidats d'un sexe o un altre sexe no podran estar representats en menys d'un 40%.