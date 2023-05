El conseller dInterior, Joan Ignasi Elena / @EP

El Conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , i el Ramon Espadaler , que va ostentar el mateix càrrec entre el 2012 i el 2015 s'han dedicat sengles missatges aquest dimecres a la sessió de control al Parlament. L'actual Conseller ha argumentat que la situació actual de precarietat al cos de Bombers no és culpa seva, sinó que ha estat una situació heretada.

"Em sorprèn que em facin a mi la pregunta i no a Ramon Espadaler, que és qui va deixar el cos a l'UCI", reciminava Elena al grup format pel PSC i Units per Avançar. "El que ha passat durant molts anys al cos de bombers és que no s'ha invertit, s'ha desinvertit", lamentava Elena.

Ramon Espadaler, per part seva, no ha trigat a respondre a les acusacions mitjançant un tweeet en què ha dit: "M'encanta ser la mesura de totes les coses per al Conseller d'Interior, malgrat que fa 8 anys que vaig sortir del Govern , on vaig executar un pressupost votat per Esquerra", apuntava, en referència que Ignasi Elena és precisament de la formació groga.

A més, ha apuntat en darrera instància que, aquesta vegada, el pressupost que té el Conseller es va aconseguir gràcies al vot del PSC i Units per Avançar, donant a entendre que hauria d'estar agraït per això.