El coordinador general del PP, Elías Bendodo , ha emmarcat aquest dimecres a la "normalitat" el sopar que el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo , va mantenir amb fiscals el 18 d'abril passat i ha assenyalat que el que el PP vol derogar són "les males pràctiques del sanxisme", com viatjar a Falcon a actes del PSOE o nomenar fiscal general de l'Estat una persona que va ocupar el càrrec de ministre amb aquest Govern, en al·lusió al que va passar amb Dolores Delgado.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo. Foto de fitxer.

"Els dirigents polítics d'aquest país es reuneixen, parlen, dialoguen, no només entre ells, sinó amb moltíssims col·lectius de tota mena. Ha de ser normal", ha declarat Bendodo en una roda de premsa a la seu del PP per presentar la campanya davant les eleccions del maig.

A més, el 'número tres' del PP ha subratllat que "no només" Feijóo s'ha reunit amb membres de la Fiscalia o de la judicatura perquè "en els últims temps també ho va fer el president Sánchez" a la "seu socialista" de Ferraz .

Per això, ha insistit que aquesta trobada de Feijóo amb fiscals s'ha d'"enclavar dins de la normalitat" de les "reunions" i el "diàleg" que un polític manté "amb tots i en tots els àmbits". A partir d'aquí, ha prosseguit, no cal donar-hi "més rellevància".

El mateix Feijóo ha dit aquest dimarts davant els periodistes que el seu sopar amb fiscals afiliats a la majoritària associació conservadora, l'Associació de Fiscals, ha estat "absolutament correcta i institucional" i hi ha defensat la "independència dels fiscals".

Tot i això, el Govern ha atacat durament el PP per aquesta reunió amb els fiscals, que ha arribat a titllar de "clandestina" i "gravíssima". De fet, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va acusar Feijóo de "maniobrar a la foscor" amb l'"objectiu únic de derogar".

ENUMERA "MALES PRÀCTIQUES DEL SANXISME"

Referent a això, Bendodo ha precisat que quan el PP parla de derogar es refereix a derogar "les males pràctiques de les polítiques sanchistas", citant com a exemple el fet que es nomeni un ministre "fiscal general de l'Estat".

En ser preguntat si Antonio Narváez, ara fiscal del Suprem que va manifestar en aquest sopar el seu desig que Feijóo arribi a Moncloa, quedaria invalidat per ser per exemple fiscal general de l'Estat, Bendodo ha agraït que en fer-li aquesta qüestió s'estigui donant per fet que "hi haurà canvi de govern" a Espanya i el PP nomenarà el fiscal general de l'Estat.

"Permeteu-me que guanyem les eleccions generals ia partir d'aquí veurem com ho fem, però evidentment ja li avanço que no serà com ho està fent el president Sánchez", ha declarat Bendodo.

El coordinador general del PP ha aclarit que "més que derogar el sanxisme en si és derogar el missatge" com "les males pràctiques del sanxisme" i "les formes del sanxisme" en el fons i en la forma, com per exemple viatjar a " Falcó als actes del PSOE, la prepotència, la mentida" o "les lleis en contra de la voluntat de la immensa majoria dels espanyols".