Hemicicle durant una sessió plenària al Parlament, a 2 de maig de 2023

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat , de foment de la promoció interna i d'agilitació de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

El dictamen s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC-Units, ERC, Junts i comuns; els vots en contra de la CUP i les abstencions de Vox i el PP.

L'objectiu del text és donar resposta a l'elevada taxa de temporalitat a l'ocupació pública, que suposa un problema perquè no és sostenible quan és estructural, i s'emmarca a la Llei 20/2021 de mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública .

La llei ordena que els funcionaris que ocupin, amb caràcter provisional, llocs base i no tinguin una destinació definitiva, estan obligats a participar en els concursos generals que es convoquin per a la provisió de llocs de treball propis per al seu cos, escala o especialitat.

També estableix que el nombre de places que s'han de convocar per al torn de promoció interna corresponen al 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o especialitats incloses a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat.

CRÍTIQUES A LES PROVES D'OPOSICIONS



La diputada de Junts Cristina Casol ha marcat el posicionament a favor de la proposició de llei encara que el resultat final no sigui com haurien volgut: “Hi ha una falta absoluta de rigor”, i ha criticat la manca de responsabilitat, serietat, gestió i control de tot el procés de les proves d'oposicions de dissabte passat per part del Govern.

Des de comuns, el diputat Joan Carles Gallego ha remarcat que és urgent abordar la reducció de la temporalitat i, en relació amb les incidències que es van registrar aquest dissabte a les oposicions d'estabilització d'interins, ha subratllat que "no es poden externalitzar els processos d'accés a la funció pública”.

Cristòfol Gimeno (PSC-Units) ha retret la CUP que no participés ni a les reunions de la ponència ni a la CAI per, segons ha dit, defensar-hi les seves esmenes, i la diputada del mateix partit Marta Moreta ha lamentat el "caos administratiu" amb què es van trobar dissabte passat els aspirants a les oposicions .

El diputat de Vox Andrés Bello ha demanat "la dimissió i el cessament de la consellera responsable" de les incidències a les oposicions d'estabilització d'interins, en relació amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

TEMPORALITAT DEL FUNCIONARIAT



El diputat de Cs Joan García ha criticat que el funcionariat de la Generalitat tingui un percentatge de temporalitat tan elevat: "Perquè una funció pública funcioni adequadament i tingui la capacitat de ser neutral, no pot ser que tinguem un alt nivell de temporalitat", i ha dit que donaran suport al text perquè millora la situació dels treballadors públics.

El diputat no adscrit Antonio Gallego ha sostingut que "no és sostenible seguir amb un 30% de temporalitat al sector públic català" i ha marcat el seu posicionament a favor del projecte de llei.

CRÍTIQUES AL PROJECTE DE LLEI



La 'cupaire' Basha Changue ha defensat el vot en contra de la proposició de llei perquè, segons la seva opinió, intenta justificar el infrafinançament dels serveis públics, i ha criticat que aquesta "genera una jerarquia entre els funcionaris que vénen del procés de estabilització i els funcionaris que han accedit a la funció pública per la via ordinària".

Per part d'ERC, el diputat Jordi Albert ha apuntat que el fet que el projecte de llei hagi sortit d'un acord parlamentari no implica necessàriament que el text s'hagi millorat: "A la nostra manera de veure'l, no s'ha millorat el text perquè es farà exactament el mateix, però hem perdut quatre mesos”.