Josep González Cambray, el conseller d'Educació, en una foto d'arxiu @ep

La Conselleria d'Educació de la Generalitat instal·larà aire condicionat a 100 centres educatius de la seva titularitat patrimonial en les properes setmanes, i preveu fer-ho en uns 800 els propers cinc anys, han informat aquest dimecres fonts del departament.

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha anunciat al Parlament la instal·lació d'aparells a 100 centres les properes setmanes, a la primera fase del Pla d'adequació al canvi climàtic, dotada amb un pressupost de 5 milions d'euros i que prioritza instituts, instituts escola , centres d'educació especial i escoles bressol.

La Generalitat prioritzarà els centres amb alumnat més vulnerable a les altes temperatures, climatitzant un o dos espais comuns i polivalents, entre aquest maig i abans de l'inici de curs 2023-2024, i ha subratllat que és un "inici" al camí.

S'han establert criteris per prioritzar la instal·lació, com són els centres que atenen alumnat més vulnerable (inclosos educació especial i escoles bressol); amb orientació de la majoria d'aules al sud, sud-est o sud-oest; amb ventilació creuada menys eficient, i els construïts del 1979 al 2007.

Les mateixes fonts han assegurat que 287 instituts i 252 escoles catalanes ja tenen algun espai comú climatitzat per afrontar el canvi climàtic : la majoria són centres de nova construcció, i d'altres són centres on ja s'hi ha instal·lat aire condicionat o centres en mòduls prefabricats.

La voluntat del Govern és que instal·li aire condicionat en uns 800 centres els propers cinc anys, i que paral·lelament els ajuntaments puguin condicionar els de la seva titularitat patrimonial, als quals la Generalitat vol ajudar "el màxim possible".

Segons les mateixes fonts, uns 50 ajuntaments s'han compromès a fer intervencions per climatitzar centres educatius, entre els quals figuren els de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sitges (Barcelona) i les Torres de Segre (Lleida).

GUIA D'ACTUACIÓ



La Generalitat ha elaborat una guia d'actuació per als centres davant d'episodis d'altes temperatures --Procediment d'organització dels centres per altes temperatures (Pocat)--, que proposa mantenir l'horari d'obertura dels centres, però amb "flexibilitat" de l'activitat lectiva i per poder fer classes o no.

La guia detalla actuacions d‟emergència en cas d‟esgotament per la calor o cops de calor, demana als centres localitzar espais interiors i exteriors amb les millors condicions possibles de benestar tèrmic.

Les mateixes fonts que els centres rebran amb tres dies d‟antelació via telemàtica avís d‟episodis de calor perquè es puguin organitzar.

El departament ha assenyalat que, paral·lelament, ja s'han repartit uns 2.424 ventiladors des del curs passat, i que es preveu repartir 2.500 més aquest curs, per demanda i per criteris climàtics.