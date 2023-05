Seu de la Comissió Europea a Brussel·les, Bèlgica

La Comissió Europea planteja una pena màxima d'almenys 5 anys per a delictes de malversació a tota la Unió Europea, segons la proposta de directiva presentada aquest dimecres per tipificar els delictes de corrupció i harmonitzar les penes al continent, una proposta que obligaria Espanya a tornar a reformar el delicte de malversació .

Brussel·les demana que les infraccions referides a malversació, tràfic d'influències i suborn siguin castigades amb penes de presó d'una durada màxima d'almenys 5 anys , un sòl per a la pena màxima de cada delicte que en el cas d'Espanya suposaria endurir els dos tipus atenuats creats amb la darrera reforma penal.

Aquesta reforma, que va entrar en vigor el 12 de gener passat, va mantenir el tipus tradicional de malversació a l'article 432 amb les mateixes penes (de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació), però precisant que hi ha d'haver "ànim de lucre" quan l'autoritat o funcionari públic "s'apropiï o consenti que un tercer, amb el mateix ànim, s'apropi del patrimoni públic que tingui a càrrec seu per raó de les seves funcions o amb ocasió d'aquestes".

A més, va crear dos tipus atenuats de malversació . Un per quan "l'autoritat o funcionari públic que, sense ànim d'apropiar-se'l, destina a usos privats el patrimoni públic posat a càrrec seu per raó de les seves funcions o amb ocasió de les mateixes", amb penes de 6 mesos a 3 anys de presó i inhabilitació de 1 a 4 anys.

I un segon tipus per a "l'autoritat o funcionari públic que, sense estar comprès als articles anteriors, doni al patrimoni públic que administrés una aplicació pública diferent d'aquella a què estigués destinat", sancionat amb entre 1 a 4 anys de presó i 2 a 6 d'inhabilitació.

D'acord amb la proposta llançada aquest dimecres per Brussel·les, l'article 432 --en tenir una pena màxima de 12 anys-- quedaria indemne, però els dos nous tipus no complirien, per contemplar màximes de 3 i 4 anys, per sota d'aquest llindar de 5 assenyalat per l'Executiu comunitari.

La iniciativa de la Comissió vol actualitzar i harmonitzar les normes de la UE sobre definicions i penes dels delictes de corrupció per combatre tota la gamma de delictes de corrupció, prevenir millor la corrupció i millorar l'aplicació de la llei. La proposta de directiva haurà de ser negociada ara pels estats membres i pel Parlament Europeu.

DEL COTXE AL TRÀNSIT D'INFLUÈNCIES



La UE proposa aplicar el mateix criteri per al delicte de suborn, tant actiu com passiu, ho implicaria reformar alguns tipus per ajustar el Codi Penal (CP) espanyol a les exigències comunitàries.

Així passaria amb l'article 420 del CP, que sanciona amb entre 2 i 4 anys de presó "l'autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d'un tercer, rebés o sol·licités, per si o per persona interposada, dàdiva, favor" o retribució de qualsevol classe o acceptar oferiment o promesa per realitzar un acte propi del seu càrrec”.

I amb el 422, que castiga amb entre 6 mesos i 1 any de presó “l'autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d'un tercer, admetés, per si o per persona interposada, dádiva o regal que li fossin oferts en consideració a càrrec seu o funció".

El delicte de trànsit d'influències es veuria igualment afectat perquè Espanya el sanciona amb entre 6 mesos i 2 anys de presó per als funcionaris i particulars que influeixin en un empleat o responsable públic "prevalent-se de l'exercici de les facultats del càrrec o de qualsevol altra situació derivada de la seva relació personal o jeràrquica amb aquest o amb un altre funcionari o autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a si o per a un tercer”.

L'ENRIQUIMENT IL·LÍCIT



En la mateixa línia, caldria reforçar el càstig d'alguns tipus d'obstrucció a la justícia perquè la pena màxima fos com a mínim 6 anys. Per exemple, el supòsit que contempla penes d'1 a 4 anys de presó per a qui “amb violència o intimidació intentés influir directament o indirectament en qui sigui denunciant, part o imputat, advocat, procurador, pèrit, intèrpret o testimoni en un procediment perquè modifiqueu la seva actuació processal".

Mateixa pena, d'1 a 4 anys de presó, contempla el CP per a "qui realitzarà qualsevol acte atemptatori contra la vida, integritat, llibertat, llibertat sexual o béns, com a represàlia contra les persones citades a l'apartat anterior, per la seva actuació en procediment judicial".

A més, ara mateix se sanciona amb entre 6 mesos i 2 anys de presó a qui "intervinent en un procés com a advocat o procurador, amb abús de la seva funció, destruir, inutilitzar o ocultar documents o actuacions dels quals hagi rebut trasllat en aquella qualitat ".

Per sota de les exigències de Brussel·les quedaria així mateix el nou delicte d'enriquiment il·lícit, introduït també a la darrera reforma penal, ja que Brussel·les apunta a una pena màxima d'almenys 4 anys i ara mateix l'arc penal va de 6 mesos a 3 anys .

Aquest delicte castiga "l'autoritat que, durant l'exercici de la seva funció o càrrec i fins a cinc anys després d'haver-hi cessat, hagués obtingut un increment patrimonial o una cancel·lació d'obligacions o deutes per un valor superior a 250.000 euros respecte als seus ingressos acreditats, i es negués obertament a donar el degut compliment als requeriments dels òrgans competents destinats a comprovar-ne la justificació".